Abú Zabí - O titulech už je rozhodnuto, závěrečný závod sezony v Abú Zabí tak bude především rozlučkou dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa s formulí 1. Poslední Velká cena v barvách Ferrari čeká Kimiho Räikkönena a stáji Red Bull na okruhu Yas Marina řekne sbohem Daniel Ricciardo.

Oba tituly získal v předstihu Mercedes. Mezi jezdci triumfoval před měsícem v Mexiku Lewis Hamilton a jako teprve třetí pilot v historii si připsal pátý titul v kariéře. Před dvěma týdny v Brazílii britský pilot vyhrál sedmý z posledních deseti závodů a pomohl německé stáji k pátému Poháru konstruktérů za sebou.

V Abú Zabí bude pozornost upřena především na Alonsa. Šampion z let 2005 a 2006 opustí formuli po 17 sezonách a přesune se do americké série IndyCar. Jako teprve druhý jezdec v historii po Grahamu Hillovi by chtěl získat tzv. trojkorunu motoristického sportu - triumf ve Velké ceně Monaka formule 1, vítězství ve 24 hodin v Le Mans a 500 mil v Indianapolis.

"Ani ve snu by mě nenapadlo, že vyhraju tolik závodů. Když se ohlédnu za kariérou ve formuli, tak byla úspěšná," řekl v rozhovoru pro ESPN Alonso. "Odškrtnul jsem si jedno políčko a teď potřebuji další," uvedl sedmatřicetiletý španělský pilot McLarenu. V trápící se stáji zatím v sezoně získal 50 bodů a jeho nejlepším výsledkem je páté místo.

Räikkönen získal pro Ferrari v roce 2007 dosud poslední titul mistra světa. Do italské stáje se poté po krátkém odchodu z formule a následném působení v Lotusu před čtyřmi lety vrátil. V této sezoně si připsal jediné vítězství, v následujícím ročníku bude devětatřicetiletý Fin jezdit za Sauber.

Ricciardo se s Red Bullem symbolicky rozloučí při startu do 150. závodu v kariéře. Australský pilot, který má namířeno do Renaultu, dosud za jinou stáj ve formuli nejezdil. V letech 2011 až 2013 působil v Toro Rosso, který slouží Red Bullu jako juniorský tým.

Poslední šanci stát se nejmladším vítězem kvalifikace bude mít v sobotu Max Verstappen. Jednadvacetiletý pilot Red Bullu by také rád dal zapomenout na dohru závodu v Brazílii, kde ho o jasné vítězství připravila kolize se Estebanem Oconem z Force India, za což ho poté Verstappen napadl v depu.

Poslední pokus na odčinění nelichotivé statistiky bude mít v neděli Valtteri Bottas z Mercedesu. Finský pilot se může stát prvním jezdcem mistrovské stáje po pěti letech, který zakončí sezonu bez vítězství. Naposledy se to stalo v roce 2013 Marku Webberovi z Red Bullu při triumfu Sebastiana Vettela.

Charakteristika okruhu v Abú Zabí: Délka okruhu: 5,554 km Délka závodu: 55 kol = 305,355 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 12 Počet odjetých Velkých cen: 9 Nejvíce vítězství: Sebastian Vettel (Něm.), Lewis Hamilton (Brit.) oba 3 - Mercedes 4 Nejvíce pole position: Lewis Hamilton 3 - Mercedes 4 Nejrychlejší kolo v závodu: 2009 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull) 1:40,279 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2017 - Valtteri Bottas (Fin./Mercedes) 1:36,231 Nejrychlejší závod: 2010 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull) 1:34:03,414 Vítězové předešlých závodů: 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2016 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017 - Valtteri Bottas.