Alonso by měl podle BBC v příští sezoně jezdit F1 za Renault

Londýn - Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso by se měl v příští sezoně vrátit do formule 1. Osmatřicetiletý Španěl, který šampionát opustil po předloňském ročníku, se podle serveru BBC domluvil se stájí Renault. Právě v jejích barvách získal v letech 2005 a 2006 oba tituly.

Alonso by měl v Renaultu nahradit Australana Daniela Ricciarda, který se po tomto ročníku přesune do McLarenu. Druhým jezdcem francouzské stáje je Esteban Ocon, jenž se do formule vrátil po roční pauze v roli zkušebního jezdce Mercedesu a podepsal dvouletý kontrakt.

Alonso naposledy ve formuli působil v McLarenu. Předtím se stal třikrát vicemistrem světa ve Ferrari, nejúspěšnější období prožil v Renaultu a v roce 2001 v královské třídě motosportu debutoval jako pilot Minardi. Po odchodu z formule se naplno začal věnovat i jiným závodům včetně IndyCar a startoval také na Rallye Dakar.