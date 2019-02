Barcelona - Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso sice ukončil kariéru ve formuli 1, v nadcházející sezoně však bude stáji McLaren občas vypomáhat jako zkušební pilot. Sedmatřicetiletý Španěl bude také v roli ambasadora radit jezdcům britského týmu Carlosi Sainzovi a nováčkovi Landu Norrisovi.

"Mít při závodech při ruce někoho s tolika zkušenostmi, jako je Fernando, je nedocenitelné," uvedl v prohlášení šéf McLarenu Zak Brown na adresu španělského pilota. "Také se zúčastní vybraných testů, aby nám pomohl s vývojem vozů MCL34 a MCL35 pro nadcházející sezonu," dodal.

Alonso ve formuli, kde strávil 18 let, skončil loni. Jezdil také za Minardi, Ferrari a Renault, v jehož barvách šampionát v letech 2005 a 2006 ovládl. Nyní se připravuje na závod 500 mil v Indianapolis, kde by chtěl vítězstvím zkompletovat zisk tzv. trojkoruny za triumfy ve Velké ceně Monaka, 24 hodin v Le Mans a právě v Indianapolis. Dosud to dokázal jen Brit Graham Hill.