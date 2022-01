Obchodníci na akciové burze v New Yorku. Ilustrační foto.

Lucern - Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn Entertainment, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, vstoupí na akciovou burzu v New Yorku prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings Corp. (CHRC). Hodnota sloučené společnosti má činit zhruba 9,3 miliardy USD (téměř 200 miliard Kč). Oznámila to společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, v dnešním prohlášení.