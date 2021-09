Alkmaar remizoval v jablonecké skupině EKL s Randers

Praha - Fotbalisté Alkmaaru remizovali v úvodu nově vzniklé Evropské konferenční ligy na hřišti Randers 2:2. Nizozemský celek, který bude v dalším kole soupeřem Jablonce, neudržel dvakrát vedení a před utkáním s týmem Petra Rady (30. září) mu patří v tabulce skupiny D dělené druhé místo.

Svěřenci kouče Pascala Jansena se dostali do vedení ve 24. minutě po trefě Jordyho Clasieho. Domácí sice vzápětí vyrovnali díky Simonu Piesingerovi, nizozemský tým však ještě do přestávky vrátil do trháku Vangelis Pavlidis. Řecký útočník skóroval počtvrté ze šesti posledních utkání. O remíze rozhodl v 68. minutě střídající Simon Graves.

Slovan Bratislava na úvod EKL prohrál doma 1:3 s Kodaní. K úspěchu nepomohl ani český záložník Jaromír Zmrhal, jenž odehrál v týmu trenéra Vladimíra Weisse celý zápas. Dvěma brankami se v dresu hostujícího týmu blýskl útočník Jonas Wind. Ten nejprve otevřel v 18. minutě skóre a po hodině hry uzavřel i konečný stav. V dresu Kodaně se prosadil ještě Jens Stage. Za Slovan se prosadil pouze Ezekiel Henty.

Kodaň se ujala vedení ve skupině F před Soluní, jež zvítězila na hřišti Lincolnu Red Imps 2:0. Gibraltarský celek prožil premiéru v základní části evropské soutěže.

Nedařilo se ani Josefu Hušbauerovi a Famagustě, jež prohrála 0:2 s Partizanem Bělehrad. Český záložník odehrál první půli, do druhé jej vystřídal Azer Busuladžič.

Bod ze hřiště Kajratu Almaty veze po remíze 0:0 jiný kyperský celek Omonia Nikósie. Za hostující celek odehrál celý zápas obránce Jan Lecjaks. Ve skupině H mají všechny čtyři týmy shodný počet bodů i skóre, neboť bez branek remizoval také Karabach s Basilejí.

Vitesse Arnhem zvítězilo po gólech Sondreho Tronstada a Oussamy Darfaloua 2:0 na hřišti Mury. K výhře pomohl během celého zápasu i obránce Tomáš Hájek. Ve druhém utkání skupiny G Rennes remizovalo s Tottenhamem 2:2.

Jeden z hlavních favoritů soutěže AS Řím na úvod deklasoval přemožitele Plzně, CSKA Sofii, 5:1.

1. kolo skupin fotbalové Evropské konferenční ligy:

Skupina A:

Helsinky - LASK Linec 0:2 (0:1)

Branky: 17. Marešič, 89. Monschein.

Tabulka:

1. Maccabi Tel Aviv 1 1 0 0 4:1 3 2. Linec 1 1 0 0 2:0 3 3. Helsinky 1 0 0 1 0:2 0 4. Alaškert 1 0 0 1 1:4 0

Skupina B:

Flora Tallinn - Gent 0:1 (0:0)

Branka: 54. Lemajič.

Anorthosis Famagusta - Partizan Bělehrad 0:2 (0:1)

Branky: 42. Menig, 68. Gomes.

Tabulka:

1. Partizan Bělehrad 1 1 0 0 2:0 3 2. Gent 1 1 0 0 1:0 3 3. Flora Tallinn 1 0 0 1 0:1 0 4. Famagusta 1 0 0 1 0:2 0

Skupina C:

AS Řím - CSKA Sofia 5:1 (2:1)

Branky: 25. a 62. Pellegrini, 38. El Shaarawy, 82. Mancini, 84. Abraham - 10. Carey. ČK: 80. Wildshut (Sofia).

Bodö/Glimt - Luhansk 3:1 (0:0)

Branky: 48. Saltnes, 49. Solbakken, 60. Pellegrino - 90.+1 Gromov.

Tabulka:

1. AS Řím 1 1 0 0 5:1 3 2. Bodö/Glimt 1 1 0 0 3:1 3 3. Luhansk 1 0 0 1 1:3 0 4. CSKA Sofia 1 0 0 1 1:5 0

Skupina D:

FK Jablonec - CFR Kluž 1:0 (0:0)

Branka: 52. Pilař z pen. Rozhodčí: Jorgji - Cokaj, Rexha (všichni Alb.). ŽK: Doležal, Houska, Pilař, Rada - Bouhenna, Petrescu (trenér). ČK: 51. Camora (Kluž). Diváci: 3636.

Randers - Alkmaar 2:2 (1:2)

Branky: 27. Piesinger, 69. Graves - 24. Clasie, 34. Pavlidis.

Randers: Carlgren - Kallesoe (75. Bundgaard), Marxen, Piesinger, Kopplin - Ankersen (62. Tibbling), Johnsen, Lauenborg (62. Graves), Kehinde (78. Klysner) - Kamara (62. Odey), Hammershoy-Mistrati. Trenér: Thomasberg.

Alkmaar: Vindahl - Witry (64. Sugawara), Chatzidiakos, Martins Indy, Wijndal - Midtsjo, De Wit, Clasie (85. Evjen) - Gudmundsson (76. Reijnders), Pavlidis (76. Aboukhlal), Karlsson. Trenér: Jansen.

Tabulka:

1. Jablonec nad Nisou 1 1 0 0 1:0 3 2. Alkmaar 1 0 1 0 2:2 1 Randers 1 0 1 0 2:2 1 4. Kluž 1 0 0 1 0:1 0

Skupina F:

Slovan Bratislava - FC Kodaň 1:3 (1:2)

Branky: 21. Henty - 18. a 67. z pen. Wind, 41. Stage.

Lincoln Red Imps - PAOK Soluň 0:2 (0:1)

Branky: 45.+2 Akpom, 56. Mitrita.

Tabulka:

1. FC Kodaň 1 1 0 0 3:1 3 2. PAOK Soluň 1 1 0 0 2:0 3 3. Slovan Bratislava 1 0 0 1 1:3 0 4. Lincoln 1 0 0 1 0:2 0

Skupina G:

Rennes - Tottenham 2:2 (1:1)

Branky: 23. Tait, 72. Laborde - 11: Bade, 76. Höjbjerg.

Mura - Arnhem 0:2 (0:1)

Branky: 30. Tronstad, 69. Darfalou.

Tabulka:

1. Arnhem 1 1 0 0 2:0 3 2. Rennes 1 0 1 0 2:2 1 Tottenham 1 0 1 0 2:2 1 4. Mura 1 0 0 1 0:2 0

Skupina H:

Kajrat Almaty - Omonia Nikósie 0:0

Karabach - Basilej 0:0.

Tabulka:

1. Basilej 1 0 1 0 0:0 1 Kajrat Almaty 1 0 1 0 0:0 1 Karabach 1 0 1 0 0:0 1 Omonia Nikósie 1 0 1 0 0:0 1