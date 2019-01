Praha - Zakládající členka ruské punkové skupiny Pussy Riot Marija Aljochinová dnes vystoupila v pražském Paláci Akropolis s projektem vycházejícím z její knihy Riot Days. Multimediální performance zaměřená na ruský disent, ve které se propojila elektronická hudba a avantgardní divadlo, vyzývala ke každodenní revoluci. Nechyběla kritika pravoslavné církve a ruského prezidenta Vladimira Putina i zkušenosti Aljochinové z věznění na Sibiři. Performanci provázela videoprojekce s anglickými titulky.

V závěru přibližně hodinového vystoupení čtyřčlenného týmu včetně feministického psycho-punk dua Awott připomněla Aljochinová za nadšeného potlesku publika Jana Palacha, který se upálil před 50 lety na protest proti rezignaci lidí po okupaci tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. "Děkuji všem, kdo dnes Palachovi věnují vzpomínku," uvedla Aljochinová.

Představení Pussy Riot presents Riot days vycházelo z knihy Aljochinové, kterou v českém překladu s podtitulem Dva roky v ruském vězení prodávali u vstupu do sálu. Show nabídla procházku bouřlivou historií Pussy Riot s důrazem na kontroverzní provokaci v moskevské katedrále Krista Spasitele. Pětice členek kapely v únoru 2012 v chrámu křičela text písně Bohorodičko, vyžeň Putina. Spolu s ruským prezidentem tak kritizovala i hlavu pravoslavné církve, patriarchu Kirilla, který podpořil Putinovu kandidaturu v prezidentských volbách. Aljochinovou společně s dalšími dvěma členkami Pussy Riot následně moskevský soud poslal na dva roky do vězení. Aljochinová a její kolegyně Naděžda Tolokonnikovová byly propuštěny na amnestii v době, kdy jim do odpykání celého trestu zbývalo čtvrt roku.

Vedle výzev k přeměně současné ruské politiky byli návštěvníci vystoupení s heslem 'Každý může být Pussy Riot' svědky dnes již málo vídaného kouření cigaret na jevišti. Přední řady ze dvou třetin zaplněného sálu při jedné divočejší performanci vystupující polili vodou z několika plastových lahví. Vedle Putina, Kirilla a představitelů soudu i policie nebyl kritiky ušetřen ani běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

"Nejsme hudební skupina, ale politický umělecký kolektiv, jsou mezi námi hudebníci, ale není to naše hlavní zaměření," uvedla v jedné z diskusí Aljochinová.

Aktivity Pussy Riot vyvolávají také kritiku. Akce, jakými byla veřejná soulož v muzeu nebo masturbace mraženým kuřetem v obchodním domě, jejich odpůrci nepovažují za vhodný způsob protestu. Upozorňují také na to, že provokace a urážky náboženství by se nesetkaly s pochopením ani v západních demokraciích.

Nevybíravě se před pěti lety o Pussy Riot vyjádřil prezident Miloš Zeman, použil přitom vulgární výrazy. Kritikou na to reagovali někteří čeští politici i osobnosti veřejného života. "Choval se jako typický patriarchální hlupák," řekla k Zemanovým výrokům Tolokonnikovová podle britského deníku The Guardian.