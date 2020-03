Aljašský závod psích spřežení má potřetí norského vítěze

Závod psích spřežení Iditarod na Aljašce vyhrál Nor Thomas Waerner (na snímku).

Závod psích spřežení Iditarod na Aljašce vyhrál Nor Thomas Waerner (na snímku). ČTK/AP/Loren Holmes

Nome (USA) - Tradiční závod psích spřežení Iditarod na Aljašce vyhrál Nor Thomas Waerner. Cílem v Nome projel s velkým náskokem. Jeho nejbližším pronásledovatelem byl trojnásobný vítěz Američan Mitch Seavey, který na něj ztrácel okolo pěti hodin.

Waernerovi se povedlo vyhrát při druhém startu v náročném závodě, jehož účastníci musejí urazit zhruba 1600 kilometrů. Při své premiéře v roce 2015 skončil šestačtyřicetiletý rodák z Anglie sedmnáctý a byl vyhlášen nejlepším nováčkem.

Tentokrát už si poradil s drsnými podmínkami nejlépe a stal se třetím norským vítězem Iditarodu. Velký úspěch si připsal i loni, kdy ovládl domácí Finnmarkslopet, nejdelší závod psích spřežení v Evropě, který měří 1200 km.

Iditarod se konal navzdory pandemii koronaviru, provázela ho však zpřísněná opatření. Kontrolní body pořadatelé přesunuli mimo obce a vyzvali lidi, aby se nesjížděli do cílového města Nome, kde jsou stejně jako jinde na Aljašce uzavřeny veřejné budovy.

Do závodu odstartovalo 8. března 57 musherů, což byla nejmenší účast za poslední dvě desetiletí. Jedenáct jich odstoupilo. Iditarod čelí dlouhodobě kritice organizací na ochranu zvířat, které upozorňují na to, že od roku 1973 uhynulo při závodu přes 150 psů. Akce přišla o dva významné sponzory a také kvůli tomu klesají vyplácené prémie. Waerner by měl kromě tradičního automobilu obdržet podle agentury AP kolem 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun).

Závod absolvoval za devět dní, deset hodin, 37 minut a 47 sekund. Za rekordním časem zaostal o více než 31 hodin.