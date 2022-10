Alijev naléhal na zvýšení kapacity plynovodů TAP a TANAP

Sofia - Ázerbájdžán začal konzultovat s partnery zdvojnásobení kapacit plynovodů přivádějících plyn od Kaspického moře do Evropy. Uvedl to dnes ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev v Sofii, kde se zúčastnil slavnostního spuštění propojovacího plynovodu spojujícího Řecko a Bulharsko.

"Už jsme zahájili konzultace s partnery věnované rozšíření přepravní schopnosti plynovodu TANAP (Transanatolian Pipeline) z 16 na 32 miliard metrů krychlových (plynu) ročně a TAP (Trans Adriatic Pipeline) z deseti na 20 miliard metrů krychlových. Bez toho bude těžké zajistit dodatečné dodávky plynu," řekl Alijev podle agentury TASS.

Plynovod TAP spojuje pole Šach Deniz II v Ázerbájdžánu s Itálií. Potrubí vede přes Turecko, Řecko, Albánii a Jaderským mořem do jižní Itálie. Zprovozněn byl koncem roku 2020. Je posledním úsekem takzvaného jižního plynovodního koridoru, jehož cílem je spojit země EU se zdroji zemního plynu ve Střední Asii a snížit závislost na dodávkách z Ruska. Jeho součástí je i plynovod TANAP, který dopravuje ázerbájdžánský plyn do Turecka.

Alijev již počátkem září uvedl, že pro jeho zemi je důležité zvýšit kapacitu plynovodů, aby mohla splnit červencovou dohodu s Evropskou komisí, že v příštích pěti letech zdvojnásobí vývoz plynu do Evropy, tedy na 20 miliard metrů krychlových do roku 2027.

Alijev také řekl, že Ázerbájdžán za rok a půl vyvezl do Evropy 13,5 miliardy metrů krychlových plynu, z toho Itálie obdržela 11,7 miliardy metrů krychlových. Letos má vývoz do Itálie činit deset miliard metrů krychlových.

Bulharský prezident Rumen Radev po pátečním jednání s Alijevem uvedl, že provozovatelé plynárenských sítí Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska nabídli svou infrastrukturu, aby se urychlilo zvýšení dodávek zemního plynu z Ázerbájdžánu. Radev uvedl, že firmy nabízejí tranzit dalších objemů plynu propojovacími plynovody.

TASS k tomuto plánu poznamenal, že operátoři jsou přesvědčeni, že za podpory fondů Evropské unie by jejich projekt zajistil spolehlivou alternativní cestu zásobování plynem. Relativně brzy a s minimálními vylepšeními stávající infrastruktury by se z Turecka a Řecka mohlo přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko dostat do východní, střední a západní Evropy až pět miliard metrů krychlových plynu, ujistila ve společném prohlášení čtveřice firem Bulgartransgaz (Bulharsko), Transgaz (Rumunsko), FGSZ (Maďarsko) a Eustream (Slovensko).