Alice Nellis a Tomáš Mašín připravují film s detektivní zápletkou

Praha - Režisérka Alice Nellis napsala scénář napínavého filmu s detektivní zápletkou, který natočí Tomáš Mašín. V hlavní roli se představí Jana Plodková a slovenský herec Marián Mitaš. Děj filmu Němá tajemství nesleduje jen vyšetřování vraždy, hlavním motivem jsou intriky, rodinné vztahy a život pod vlivem poruchy řeči zvané afázie. ČTK o tom za tvůrce informovala Barbora Doleželová.

"Na scénáři jsem pracovala téměř rok. Jde o příběh, který v rámci kriminálního žánru zkoumá kvalitu lidského života a to, jak ji vnímáme. Co považujeme za život, který stojí za to žít," shrnula námět filmu Alice Nellis. Podle Tomáše Mašína v sobě scénář k filmu kombinuje dramatický příběh, detektivku a lovestory.

Martin v důsledku těžkého úrazu ztratí možnost komunikovat se světem a svět s ním. Kolem však zůstaly všechny důležité ženy jeho života, manželka Erika, maminka Dana a veterinářka Jana, jejíž kůň způsobil Martinovi úraz. Právě ony vypráví Martinův příběh, každá z nich má však svou verzi událostí. Když Martin zemře, začne se o případ zajímat policie, protože mu podle ní kdosi zemřít pomohl. Postupně se odkrývají dlouho zamlčovaná traumata a mnohačetné malé lži.

Důležitým tématem filmu je poškození řečové oblasti mozku zvané afázie, ke kterému může dojít v důsledku těžkého úrazu. "Jde o zvláštní poruchu mozku, kdy člověk má pocit, že může mluvit, ví přesně, co chce říct, ale nedokáže to zformulovat. Hlasivky fungují, ale někde na půli cesty se to celé rozpojí a to, co říká, nedává smysl," vysvětluje Marián Mitaš, jehož příprava na roli trvala několik měsíců. Přípravou prošel i celý štáb filmu, zahrnovala jak studium afázie, tak i setkání s pacienty a jejich blízkými. Ačkoliv je to málo známá informace, afázií trpí v tuzemsku více než 60.000 lidí, z čehož se léčí pouze zlomek pacientů.

Tomáš Mašín studoval grafiku, konceptuální umění a média na pražské AVU. Zájem o multimediální tvorbu ho však přivedl k videoartu, počítačové animaci a natáčení krátkých experimentálních snímků. Natáčel reklamní spoty a hudební videoklipy a vytvářel znělky pro hudební pořady. Jeho tvorbě se dostalo řady ocenění na specializovaných filmových festivalech.

V roce 2009 debutoval celovečerním filmem 3 sezóny v pekle volně inspirovaným osudy básníka a filozofa Egona Bondyho. Několik let již pracuje na filmu mapujícím příběh protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů, jejichž je vzdálený příbuzný.