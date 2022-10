Alice Nellis a Tomáš Mašín dotočili Němá tajemství, snímek o poruše řeči

Praha - Režiséři Alice Nellis a Tomáš Mašín dotočili Němá tajemství, snímek o afázii, málo známé poruše řeči, která je důsledkem mrtvice či těžkého úrazu hlavy. Zároveň vznikla kampaň, která by měla finančně pomoci s postprodukcí filmu a také sloužit k podpoře lidí s afázií. Tvůrce tohoto vztahového dramatu s kriminální zápletkou nyní čeká práce ve střižně. Film vstoupí do kin v příštím roce. Novináře o tom dnes informoval režisér Mašín.

"Jedná se o kombinaci milostného dramatu a detektivky. Afázie v příběhu hraje podstatnou roli v pochopení, proč postavy dělají to, co dělají. Do značné míry je klíčem k tomu, proč se postavy posouvají v ději k meznímu řešení a v jistém smyslu je afázie hybatelem děje," řekl ČTK Mašín.

.Afázie patří mezi nejvážnější a nejkomplikovanější narušení komunikačních schopností. Člověk nerozumí, co mu říká okolí a ani on sám nezná slova, která znal dříve. Může se vyskytovat souběžně s poruchami řízení naučených cílených pohybů mluvidel či končetin nebo i s poruchami rozeznávání zvuků, objektů či tváří.

"Když jsem se seznámil se scénářem, tak jsem o afázii nevěděl. Pochopil jsem, že brát tohle postižení jako demenci je hrubá chyba, ten člověk myslí a vnímá. Neztrácí inteligenci, ale ztrácí schopnost komunikovat," sdělil Mašín.

Crowfundingová kampaň má za cíl vybrat 1,5 milionu korun – jeden milion na postprodukci filmu a půl milionu na tvorbu odborného portálu s potřebnými informacemi pro lidi s afázií a jejich blízké, kteří o ně pečují. Kampaň potrvá 45 dní.

"První myšlenka, že bychom mohli pomoc v edukaci v souvislosti s afázii, vznikla už v průběhu příprav natáčení. A v průběhu filmu jsme si řekli, že musíme nějak pomoct osvětě," podotkl Mašín.

"Moc se těším na výsledek. Užila jsem si natáčení s Milenou Steinmasslovou a Magdalenou Borovou, se kterými tvoříme hlavní ženský trojúhelník. Každá jsme jiná, každá máme ve filmu jiný cíl. Jsem na to moc zvědavá," uvedla představitelka hlavní ženské role Jana Plodková. Ve filmu se stará o svého manžela, kterého po těžkém úrazu hlavy postihla afázie. Při natáčení se od podzimu loňského roku na place setkávali také Marián Mitaš, Jan Révai, Igor Chmela nebo Jiří Havelka.

Podle logopedky Lucie Mackové, která se podílela na tvorbě pomocné aplikace Afaslovník, trpí afázií v Česku 50.000 lidí a každý rok jich 5000 přibude. "Ty statistiky mě naprosto šokovaly. Plánovali jsme prostřednictvím crowdfundingu vybrat prostředky na zvukové úpravy, barvení filmu, triky, ruchy a voiceover, ale vzhledem k tématu našeho filmu, chceme také pomoct zlepšit život lidem s afázií a vytvořit webový portál plný užitečných informací, výukových videí, kontakty na logopedy, lékaře a tak podobně," dodal Mašín.