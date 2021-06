Aliance pro budoucnost voličům nabízí pravicovou politiku a zkušenosti lídrů

Ilustrační foto - Předseda Aliance pro budoucnost (APB) Pavel Sehnal vystoupil 23. března 2021 v Čestlicích u Prahy na tiskové konferenci k představení projektu politického uskupení Aliance pro budoucnost pro volby do Poslanecké sněmovny.

Ilustrační foto - Předseda Aliance pro budoucnost (APB) Pavel Sehnal vystoupil 23. března 2021 v Čestlicích u Prahy na tiskové konferenci k představení projektu politického uskupení Aliance pro budoucnost pro volby do Poslanecké sněmovny. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Kandidáty s lidskými a profesními zkušenostmi a pravicovou politiku chce voličům nabídnout v říjnových sněmovních volbách Aliance pro budoucnost (APB), která sdružuje šest politických subjektů zaměřených na různá témata. Alianci počátkem března sestavil miliardář Pavel Sehnal, který od roku 2016 vede obnovenou ODA . Slibuje podporu českých firem a živnostníků, snižování daní, důraz na národní uvědomění, bezpečnost nebo ochranu práv zvířat a podporu zelených projektů. Sehnal dnes novinářům osvětlil vznik aliance snahou o spojení menších zaměřením různorodých subjektů, které by jednotlivě neměly šanci na vyšší volební zisk. Červnový volební průzkum agentury Phoenix Research jí přisoudil přízeň 1,7 procenta voličů. Aliance jde do voleb jako strana s podporovateli, pro vstup do Sněmovny tak musí překročit hranici pětiprocentního zisku ve volbách.

O vstup do Sněmovny se budou na kandidátce APB dále ucházet politici Agrární demokratické strany, Strany konzervativní pravice - Řád národa, Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, hnutí Zdraví Sport Prosperita a Starostové pro kraj. V alianci jsou tak podle Sehnala sdruženy různé názorové proudy, které se promítly do programových priorit seskupení, ať se jedná o sport, zelenou energetiku, podporu podnikání nebo tradičních hodnot.

Sehnal na dnešní tiskové konferenci zopakoval, že za správnou cestu, jak Česko vyvést z krize, považuje podporu živnostníků a českých firem. Mezi dalšími volebními prioritami vyjmenoval posílení rodiny jako základu společnosti, zlepšení důchodového systému nebo zajištění stability trhu práce a dostatku pracovních příležitostí v regionech. Důraz také chce klást na podporu národního sebeuvědomění.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele

Zahraniční politika APB se chce orientovat na transatlantickou spolupráci a na členství v Evropské unii, důležitá je podle ní i vazba na Izrael, který má za jedinou fungující demokracii v regionu Blízkého východu. Za zahraniční politiku, agrární politiku a zelenou energetiku ručí v alianci Agrární demokratická strana reprezentovaná předsedou Pavlem Šrámkem, který byl poslancem za ANO v letech 2013 až 2017. Novinářům řekl, že je třeba soustředit se na drobné zemědělce. "Správně hospodařící zemědělec je nejlepší ekolog," uvedl také. Sport a zdravotnictví má v gesci další strana Zdraví, Sport, Prosperita zastoupená triatlonistou a sportovním funkcionářem Zdeňkem Kubcem. Obranou, bezpečností a sociálními otázkami se zabývá v Alianci Strana konzervativní pravice - Řád národa. Její místopředsedkyně Michaela Rojtová uvedla, že stát se musí víc orientovat na národní i vnitrostátní bezpečnost, protože spojenectví mají svoje limity. "V této nevyzpytatelné době není dobře nechávat obranu naší země na někom jiném. Zároveň musíme podpořit i veškeré tradice, které vedou k národnímu uvědomění - včetně posílení statusu rodiny. V sociální oblasti musíme uvést do praxe princip zásluhovosti," uvedla Rojtová.