Alexijevičová podle spolupracovnice odletěla do Německa

Minsk - Spisovatelka Světlana Alexijevičová, která jako jediná členka vedení koordinační rady běloruské opozice zůstávala ve vlasti na svobodě, odletěla do Německa. Uvedl to server Tut.by s odvoláním na spolupracovnici spisovatelky, oceněné Nobelovou cenou za literaturu. Ostatní členové vedení opoziční rady již byli uvězněni, nebo donuceni k odjezdu z Běloruska. Generální prokurátor podezírá opoziční špičky ze snah o uchvácení moci a z poškozování národní bezpečnosti.

"Nesouvisí to s trestním případem proti koordinační radě, ani neodjela navždy. Nic takového. Odletěla kvůli osobním a literárním záležitostem. Má naplánované schůzky, knižní veletrh ve Švédsku a na Sicílii ji předají cenu. To je její normální život," uvedla spisovatelčina spolupracovnice, kterou server označil jen křestním jménem Taťjana. Návrat ale podle ní závisí na vývoji událostí v Bělorusku a na stavu spisovatelčina zdraví. Alexijevičová by se podle agentury Reuters měla léčit v Německu.

Dvaasedmdesátiletá Alexijevičová se podle svých kolegů aktivní práce ve vedení koordinační rady vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezúčastnila, nicméně i tak jí hrozilo zatčení. Do minského bytu Alexijevičové se 9. září pokoušeli vniknout neznámí maskovaní muži. K literátce tehdy přijeli diplomaté z nejméně sedmi zemí Evropské unie, mezi nimi i velvyslanci Česka a Slovenska, aby ji ochránili. Přítomnost českého velvyslance Tomáše Pernického v bytě Alexijevičové potvrdil na twitteru šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Zatýkání či donucení opozičních běloruských politiků k odjezdu do ciziny se děje v rámci systematické kampaně, kterou se prezident Alexandr Lukašenko snaží zbavit vůdců protestů, trvajících již od prezidentských voleb z 9. srpna. Jejich vítězem úřady pošesté prohlásily Lukašenka, tentokrát s více než 80 procenty hlasů, zatímco opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská získala podle nich jen deset procent hlasů. Opozice pokládá tento výsledek za zfalšovaný a neuznává ho ani Evropská unie.

Šestašedesátiletý Lukašenko, který vládne Bělorusku už 26 let, nedává najevo známky ochoty přistoupit na dialog s opozicí, anebo se Západem. Jedná zatím jedině s Moskvou, která je nejbližším spojencem Minsku.