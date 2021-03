Alexandrovovou vyřadila mladá Dánka, Borgův syn má juniorský titul

Lyon (Francie)/Dauhá - Tenisový turnaj v Lyonu přišel hned v prvním kole o nasazenou jedničku Jekatěrinu Alexandrovovovou. Ruská hráčka podlehla 3:6, 4:6 osmnáctileté Dánce Claře Tausonové, která postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace. Další soupeřkou bývalé juniorské světové jedničky bude Maďarka Tímea Babosová. Američanka Jennifer Bradyová první zápas po finálové účasti na Australian Open nezvládla. Na turnaji v Dauhá prohrála s Anett Kontaveitovou z Estonska 1:6, 2:6. Syn tenisové legendy Björna Borga Leo si připsal největší úspěch v dosavadní kariéře, když vyhrál prestižní juniorský turnaj v Porto Alegre.

Tausonová, která figuruje ve světovém žebříčku na 139. místě, měla v duelu s 33. hráčkou světa Alexandrovovovou během tří gamů celkem sedm mečbolů. Nakonec se radovala po hodině a 33 minutách.

Mladá Dánka hraje turnaj elitního seriálu teprve potřetí. Loni v září na Roland Garros překvapila v prvním kole vítězstvím nad Američankou Jennifer Bradyovou, finalistkou nedávného Australian Open.

Finalistka Australian Open Bradyová v Dauhá vypadla v prvním kole

Americká tenistka Jennifer Bradyová první zápas na okruhu WTA po finálové účasti na Australian Open nezvládla. Na turnaji v Dauhá vypadla coby nasazená sedmička v prvním kole, v němž nestačila na Anett Kontaveitovou. Estonské soupeřce podlehla hladce 1:6, 2:6.

Pětadvacetiletá Bradyová, jež v Melbourne při své premiéře v grandslamovém finále prohrála s Japonkou Naomi Ósakaovou, dnes v duelu s Kontaveitovou udělala 25 nevynucených chyb a nevypracovala si ani jediný brejkbol. Na kurtu vydržela jen necelou hodinu.

"Čekala jsem velice těžký zápas, ale jsem moc spokojená s tím, jak jsem dnes hrála, a těší mě, že jsem ve druhém kole," řekla na kurtu Kontaveitová.

Cerundolo získal při debutu na turnaji ATP titul v Córdobě

Devatenáctiletý argentinský tenista Juan Manuel Cerundolo vyhrál při svém debutu na okruhu ATP turnaj v Córdobě. Po postupu z kvalifikace korunoval pohádkový týden na domácí antuce finálovým vítězstvím nad Albertem Ramosem 6:0, 2:6, 6:2 a stal se prvním hráčem po 17 letech, který dokázal získat trofej hned na první pokus.

Naposledy triumfoval při své premiéře Španěl Santiago Ventura v Casablance v roce 2004. Cerundolo, až 335. hráč světového žebříčku, se zároveň stal pátým nejníže postaveným tenistou od roku 1990, který vyhrál turnaj ATP. Primát drží Australan Lleyton Hewitt, jenž v roce 1998 triumfoval v Adelaide jako 550. tenista pořadí ATP. Úspěch Cerundola vynese na 181. příčku.

"Je to neuvěřitelné, vůbec mi to nedochází. Jsem šťastný, že jsem vyhrál a dosáhl cíle, který jsem doufal, že jednou - dříve či později - splním," řekl Cerundolo při rozhovoru na kurtu. "Teď se mi v hlavě honí tolik věcí, ani to nedokážu vyjádřit. Můžu jen říct, že jsem hrozně šťastný a že si dnešní noc užiju," dodal.

Cerundolo měl před startem v Córdobě na kontě jen 14 odehraných zápasů na challengerech s bilancí 7:7.

Borgův syn vyhrál prestižní juniorský turnaj v Porto Alegre

Sedmnáctiletý syn tenisové legendy Björna Borga Leo si připsal největší úspěch v dosavadní kariéře, když vyhrál prestižní juniorský turnaj v Porto Alegre. Ve finále Brasil Juniors Cupu před zraky svého slavného otce porazil třetího nasazeného Američana Bruna Kuzuharu 3:6, 6:4, 6:2.

Mladý Švéd, který se loni začal připravovat v akademii Rafaela Nadala na Mallorce, se musel do soutěže probojovat z kvalifikace. "Je to neuvěřitelný pocit vyhrát poprvé turnaj téhle úrovně. Celý týden jsem hrál dobře a do příštího turnaje půjdu určitě s větším sebevědomím," uvedl syn jedenáctinásobného grandslamového šampiona.

Juniorský turnaj v Porto Alegre v minulosti vyhráli třeba Gustavo Kuerten, Thomas Muster či Andy Roddick.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Rotterdamu

(tvrdý povrch, dotace 980.580 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Nišikori (Jap.) - Auger-Aliassime (7-Kan.) 7:6 (7:4), 6:1, Norrie (Brit.) - Basilašvili (Gruz.) 6:0, 6:3.

Turnaj žen v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 565.530 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kontaveitová (Est.) - Bradyová (7-USA) 6:1, 6:2, Muguruzaová (Šp.) - Kuděrmetovová (Rus.) 6:2, 7:6 (7:4), Kerberová (Něm.) - Büyükakcayová (Tur.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Čeng Saj-saj, Ču Lin (Čína) 5:7, 6:3, 10:3.

Turnaj mužů v Córdobě

(antuka, dotace 294.235 dolarů):

Dvouhra - finále:

J.M. Cerundolo (Arg.) - Ramos (5-Šp.) 6:0, 2:6, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Matos, Meligeni (Braz.) - Paire, Arneodo (Fr./Mon.) 6:4, 6:1.

Turnaj žen v Lyonu

(tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Tausonová (Dán.) - Alexandrovová (1-Rus.) 6:3, 6:4, Stojanovičová (Srb.) - Cirsteaová (6-Rum.) 6:4, 6:2, Rusová (8-Niz.) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (8:6), 6:4, Minnenová (Belg.) - Kawová (Pol.) 7:5, 7:5, Babosová (Maď.) - Gračovová (Rus.) 6:4, 5:7, 6:3.