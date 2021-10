Alespoň jednu dávku vakcíny na covid dostala polovina světa, uvádí NYT

New York - Vakcínou proti covidu-19 bylo po celém světě alespoň částečně naočkováno přes 3,84 miliardy lidí, což odpovídá přibližně 50 procentům světové populace. Uvádí to americký deník The New York Times (NYT), který shromažďuje statistiky o vakcinaci v jednotlivých zemích. Plně naočkovaných je podle něj 38 procent lidstva.

Podle projektu Our World in Data, který je spojený s Oxfordskou univerzitou, ještě hranice 50 procent naočkovaných ve světě překročena nebyla. Dnes ráno na svém webu hlásil 37,35 procenta plně očkovaných a 11,38 částečně, což dohromady odpovídá necelým 49 procentům lidí s nejméně jednou dávkou vakcíny.

Za souhrnnými statistikami se skrývají dramatické rozdíly mezi různými částmi světa. Zatímco v Evropě činí míra proočkovanosti skoro 60 procent, v Africe nedosahuje ani deseti procent. "V zemích a regionech s nejvyššími příjmy se očkuje více než 20krát rychleji než v těch s nejnižšími," píše ve svém přehledu vakcinačních statistik agentura Bloomberg.

Světovým lídrem v očkování proti covidu-19 jsou Spojené arabské emiráty, kde dostalo alespoň jednu dávku vakcíny přes 95 procent obyvatel. Následuje Portugalsko s 88 procenty. V Česku je plně naočkovaných obyvatel zhruba 57 procent, další procento populace je naočkované částečně.

Za plně naočkované jsou aktuálně považováni ti lidé, kteří dostali injekci jednodávkové vakcíny, jako je ta od firmy Johnson & Johnson, nebo absolvovali dvoudávkový režim s některou z dalších očkovacích látek, například těch od společností Pfizer/BioNTech, Moderna či AstraZeneca. V některých zemích už se podávají i "posilovací" dávky, přičemž v Izraeli, Uruguayi a Chile je dostala více než čtvrtina obyvatel.