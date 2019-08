Aleš Brichta oslaví 60. narozeniny koncertem ve Foru Karlín

Praha - Zpěvák a textař Aleš Brichta oslaví své 60. narozeniny, které připadají na 9. srpna, koncertem 6. října ve Foru Karlín. Mezi hosty budou Eva Pilarová, Petr Janda, Kamil Střihavka, kapela Hattrick, Lucie Roubíčková, Daniel Horyna, Doctor P.P. a další. Brichta to oznámil na dnešním setkání s novináři, na kterém od svých spolupracovníků obdržel dort ve tvaru rockerského klobouku s vinylovou deskou a mikrofonem.

"Vážím si toho, že jsem mezi rockery a mám trému už dnes," uvedla Pilarová, která ve stejný den jako Brichta šedesátiny oslaví své 80. narozeniny.

Podle Brichty narozeninový koncert nabídne exkluzivní výběr z české rockové scény. "Tahle akce má být oslavou bigbítu, na které se budou lidé bavit. Snad do jejího konání neskončím jako Lemmy Killmister nebo David Bowie," připomněl Brichta své zemřelé rockové idoly.

Mezi hosty bude i sedmasedmdesátiletý frontman Olympiku Petr Janda, který si s oslavencem zazpívá duet Co hledá klaun. "Aleš Brichta je velká ikona, vydal strašně moc dobrých desek. Jeho působnost v asi nejslavnější tuzemské trashmetalové kapele Arakain už nejspíš nikdo nepřekoná. Úspěšný byl také začátek jeho sólové dráhy. Teď to vypadá, že oslavy bere jako že končí, nebo co, ale doufám, že ne. Co bych měl říkat já," řekl ČTK Janda. "Aleš je svérázný člověk, velký revolucionář, jehož politické názory občas nesdílím, ale přesto jsme kamarádi už zhruba 30 let," dodal.

Brichta je absolventem pražské Vysoké školy ekonomické, obor zahraniční obchod. Byl zakládajícím členem a frontmanem slavné metalové skupiny Arakain, kterou po rovných 20 letech, v roce 2002, po vzájemných neshodách opustil. Naposledy s Arakainem vystoupil v roce 2007 jako host k 25 letům existence kapely. Na své sólové dráze pak natočil řadu alb, první Růže pro Algernon v roce 1994. Stál také za hudebním fotbalovým projektem Hattrick a vystupoval v muzikálu Jesus Christ Superstar v roli Piláta. V roce 2008 byl posluchači Radia Beat zvolen v kategorii Osobnost do Beatové síně slávy.

O rok později vydal Brichta s kapelou ABband album Deratizer s kontroverzní text titulní písní, která má podle některých lidí rasistický nádech. Skladba s refrénem "Politici dělaj z každýho vola/ na ulici kradou cikáni kola/ už by to vyřešit měl/ nějakej deratizer" zkoumala policie, zda nejde o trestný čin. Nikoho neobvinila.

Také Brichtovo album z roku 2013 Údolí sviní se výrazně vyjadřuje ke společenskému a politickému dění . Například skladba Pan K. Lousek je otevřenou narážkou na Miroslava Kalouska (TOP 09). Brichta vystupuje jako příznivec předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Zatím jeho poslední album Anebo taky datel je z roku 2015.