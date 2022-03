Alcaraz vyřadil v Miami nasazenou trojku Tsitsipase a je ve čtvrtfinále

Miami (USA) - Osmnáctiletý španělský talent Carlos Alcaraz porazil na tenisovém turnaji v Miami třetího nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase 7:5, 6:3 a postoupil do čtvrtfinále. Nad světovou pětkou zvítězil i ve druhém vzájemném utkání a letošní bilanci si vylepšil na 15 výher a dvě porážky.

Na předchozím turnaji Masters v Indian Wells došel Alcaraz do semifinále a na Floridě se to pokusí zopakovat v utkání s Miomirem Kecmanovičem. Srbský tenista vyřadil šampiona z Indian Wells Američana Taylora Fritze po výhře 3:6, 6:1, 6:4.

Ve čtvrtfinále je i obhájce titulu Hubert Hurkacz. Polský hráč porazil Jihoafričana Lloyda Harrise 7:6, 6:2 a vyzve nejvýše nasazeného Rusa Daniila Medveděva, kterého dělí jedna výhra od návratu do čela světového žebříčku.

Bývalá světová jednička Japonka Naomi Ósakaová si poradila za pouhou hodinu s Američankou Danielle Collinsovou a je v Miami poprvé v semifinále. Domácí tenistku, která si vyžádala během zápasu ošetření krku, zdolala 6:2, 6:1 i díky 13 esům. O první finále od triumfu na loňském Australian Open si Ósakaová zahraje s olympijskou vítězkou z Tokia Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Tenista Kyrgios po vyřazení v Miami ostře zkritizoval rozhodčího

Australský tenista Nick Kyrgios na sebe na turnaji v Miami opět upozornil vzteklým výstupem. Po porážce 6:7, 3:6 s Jannikem Sinnerem z Itálie v osmifinále navíc ostře zkritizoval rozhodčího.

Kyrgios se s Carlosem Bernardesem dostal do sporu poprvé v tie-breaku úvodní sady, kdy známému na tribuně řekl, že sám by zápas odřídil lépe. Šestadvacetiletý Australan za to byl potrestán ztrátou jednoho fiftýnu.

To se Kyrgiosovi nelíbilo a za následující záchvat vzteku, mlácení raketou do tašky a kurtu spolu s výkřiky "Co je nesportovní chování?" přišel o game. Sinner poté s výhodou brejku dovedl zápas do vítězného konce.

"Myslím, že trest jsem si nezasloužil," citovala agentura Reuters Kyrgiose, který má podobné problémy opakovaně. Naposledy v únoru po vyřazení ve čtvrtfinále v Indian Wells dostal pokutu 25 tisíc dolarů za to, že hozenou raketou málem trefil podavače míčků.

"Myslím, že jsem teď neudělal nic, za co by mi mohli dát pokutu," uvedl Kyrgios, který byl přesvědčený, že Bernardes při utkání přehlížel nevhodné chování diváků. "A nic mu za to nehrozí. Předvedl otřesný výkon a ani ho neplácnou přes ruce," dodal.

"ATP to přehlédne, nikdo o něm nenapíše nic špatného, všichni na to prostě zapomenou a on se zase objeví na dalším turnaji. Já naopak budu terčem negativních komentářů, moje partnerka také, moji trenéři... Ale na to ATP kašle," konstatoval za použití mnohem ostřejších slov Kyrgios.