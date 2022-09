Alcaraz porazil na US Open Tiafoea a vyzve ve finále i o post jedničky Ruuda

Španělský tenista Carlos Alcaraz se raduje z postupu do finále US Open, 9. září 2022.

New York - Norský tenista Casper Ruud porazil v semifinále US Open Karena Chačanova z Ruska 7:6, 6:2, 5:7, 6:2 a zahraje si ve druhém letošním finále grandslamu o první titul v kariéře. Nasazená pětka má nadále šanci stát se po turnaji v New Yorku novou světovou jedničkou. Druhým finalistou je Španěl Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý rodák z Murcie porazil na betonových dvorcích ve Flushing Meadows domácího Francese Tiafoea 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3 a může být novou světovou jedničkou.

Třiadvacetiletý Ruud je prvním norským tenistou v historii, který si zahraje na betonových dvorcích ve Flushing Meadows o titul. Do finále grandslamového turnaje se v tomto roce probojoval také na Roland Garros. Zde prohrál 3:6, 3:6, 0:6 se Španělem Rafaelem Nadalem.

Norský tenista zaznamenal proti čtvrtfinálovému přemožiteli Nicka Kyrgiose Chačanovovi 52 vítězných míčů, udělal 34 nevynucených chyb. Šestadvacetiletému Rusovi nepomohlo ani 15 es.

Ruud přišel v prvním setu dvakrát o servis, ve zkrácené hře si ale vypracoval vedení 6:3. Třetí setbol využil po maratonské výměně, kdy míček přeletěl pětapadesátkrát přes síť. Psychicky posílený Nor uspěl i ve druhé sadě, kterou získal díky dvěma brejkům za 33 minut.

Ve třetím setu přestal Chačanov chybovat a po využitém brejkbolu za stavu 6:5 si vynutil pokračování. Třiadvacetiletého Ruuda to však nerozhodilo, ve čtvrté sadě prolomil dvakrát soupeřův servis a po více než třech hodinách hry slavil postup

Turnajová trojka Alcaraz se probojoval do finále grandslamového turnaje stejně jako Ruud poprvé. Dosud byl nejlépe ve čtvrtfinále na letošním Roland Garros i loňském US Open. Američana Tiafoea porazil za 4 hodiny a 19 minut, úspěšně odehrál třetí pětisetový zápas za sebou.

Po vypadnutí Rusa Daniila Medveděva a Nadala se může Ruud stát nejvýše postaveným hráčem žebříčku ATP. O tuto pozici bojuje také devatenáctiletý Alcaraz. Pokud by Alcaraz ve finále Ruuda zdolal, stal by se nejmladší světovou jedničkou v historii. Překonal by rekord Australana Lleytona Hewitta, který se stal lídrem žebříčku ve 20 letech, 8 měsících a 23 dnech.

Ram a Salisbury obhájili titul ve čtyřhře

Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury obhájili na tenisovém US Open titul ve čtyřhře. Na newyorském grandslamu to dokázali jako teprve druhý pár v open éře. Nejvýše nasazení tenisté ve finále porazili nizozemsko-britskou dvojic Wesley Koohof, Neal Skupski 7:6, 7:5. Česká tenistka Lucie Havlíčková má po triumfu na Roland Garros na dosah juniorský titul i na US Open.

Ziskem dvou titulů po sobě navázali na betonových dvorcích ve Flushing Meadows na legendární duo Todd Woodbridge, Mark Woodforde. Australané US Open ovládli v letech 1995 a 1996.

"Je to dost šílené. Ani nemůžu uvěřit, že tu zase stojíme," řekl při slavnostním ceremoniálu na kurtu Salisbury, jenž si ziskem trofeje zajistil, že zůstane světovou deblovou jedničkou. V kombinaci čtyřhry a smíšené čtyřhry vyhrál na grandslamech už 17 zápasů v řadě. "Je úžasné, že jsme se stali součástí historie. Vyhrát dvakrát za sebou je skvělé," dodal.

Koolhof a Skupski, kteří byli nasazenými dvojkami, si odbyli na US Open společnou premiéru.

Sedmnáctiletá Havlíčková si zahraje o juniorský titul

Česká tenistka Lucie Havlíčková má po triumfu na Roland Garros na dosah juniorský titul i na US Open. Sedmnáctiletá hráčka, která je v New Yorku nasazena jako číslo dvě, dnes v semifinále porazila turnajovou sedmičku Dianu Šnajderovou z Ruska 6:4, 6:4.

Havlíčková tak pokračuje ve vydařené sezoně. Po premiérovém úspěchu na pařížském grandslamu, kde získala spolu se Sárou Bejlek juniorský titul i ve čtyřhře, si v červenci na turnaji v Praze připsala také první vítězství na okruhu WTA.

Se Šnajderovou si na betonových kurtech ve Flushing Meadows zajistily také postup do semifinále juniorské čtyřhry. V boji o nejlepší čtyřku zdolaly slovinsko-polský pár Ela Miličová, Malwina Rowiňská dvakrát 6:1. Nejvýše nasazená dvojice narazí v boji o finále na turnajové trojky Liv Hovdeovou z USA a Taylah Prestonovou z Austrálie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Ruud (5-Nor.) - Chačanov (27-Rus.) 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2, Alcaraz (3-Šp.) - Tiafoe (22-USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) - Koolhof, Skupski (2-Niz./Brit.) 7:6 (7:4), 7:5.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Townsendová, McNallyová (USA) - Sandersová, Dolehideová (12-Austr./USA) 1:6, 6:3, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - semifinále:

Havlíčková (2-ČR) - Šnajderová (7-Rus.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Miličová, Rowiňská (Slovin./Pol.) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - semiinále:

Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Hovdeová, Prestonová (3-USA/Austr.) 6:1, 7:6 (7:1).