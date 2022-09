Alcaraz otočil rekordní noční drama se Sinnerem a je v semifinále US Open

Vyčerpaný španělský tenista Carlos Alcaraz leží na kurtu poté, co zdolal v pětisetové bitvě Itala Jannika Sinnera ve čtvrtfinále US Open v New Yorku, 8. září 2022.

Vyčerpaný španělský tenista Carlos Alcaraz leží na kurtu poté, co zdolal v pětisetové bitvě Itala Jannika Sinnera ve čtvrtfinále US Open v New Yorku, 8. září 2022. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Devatenáctiletý španělský tenista Carlos Alcaraz otočil na US Open dramatický duel s Italem Jannikem Sinnerem a po vítězství 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 a více než pěti hodinách boje slaví premiérový postup do semifinále grandslamu. Třetí nasazený hráč odvrátil v nejpozději ukončeném duelu v historii soutěže (02:50) mečbol a dál živí naději na post světové jedničky. V semifinále se utká s dalším debutantem Američanem Francesem Tiafoem, který porazil Rusa Andreje Rubljova 7:6, 7:6, 6:4.

"Nechápu, jak jsem to dokázal. Je neuvěřitelné, na jaké úrovni jsem byl schopný zahrát," řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Mezi ženami tvoří druhou semifinálovou dvojici Polka Iga Šwiateková a Běloruska Aryna Sabalenková. Světová jednička Šwiateková zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 7:6 a je na newyorském betotonu poprvé mezi čtyřmi nejlepšími. Přemožitelka Karolíny Plíškové Sabalenková si zahraje semifinále US Open podruhé za sebou.

Čtvrtý hráč světa Alcaraz získal hladce první set, po ztrátách dvou dalších sad v tie-breacích byl ale blízko vyřazení. Na konci druhého setu mu nepomohla ani pohledná výměna, při níž odvrátil jeden z úderů soupeře returnem hraným za zády. Výměnu vyhrál a vysloužil si potlesk publika i ocenění za úder dne.

Jedenáctý nasazený Sinner za stavu 5:4 ve čtvrtém setu podával na vítězství a měl k dispozici mečbol. Alcaraz ho ale odvrátil a třemi gamy za sebou duel vyrovnal.

V rozhodující sadě získal jednadvacetiletý Sinner další šanci. V páté hře prolomil Španělův servis, brejk ale nepotvrdil. Alcaraz poté získal Italovo podání ještě jednou a po pěti hodinách a 15 minutách hry se svalil radostí na kurt. Do semifinále grandslamu se dostal na třetí pokus, Sinner neuspěl ani při čtvrté možnosti.

"Můžu k tomu jen říct, že musíte vždy věřit. Věřil jsem své hře, a i když to bylo těžké, snažil jsem se zůstat za všech okolností v klidu," uvedl Alcaraz.

Turnajová dvaadvacítka Tiafoe oplatil Rubljovovi březnovou porážku z turnaje v Indian Wells. Stal se prvním Američanem od roku 2006, který se dostal na US Open do semifinále. Naposledy se to povedlo Andymu Roddickovi. "Tentokrát se mi hrálo mnohem lépe, než když jsem bojoval s Rafou. Cítil jsem se opravdu v pohodě a to se projevilo na mém výkonu," řekl Tiafoe.

K premiérovému postupu mezi čtyři nejlepší hráče grandslamového turnaje vykročil díky dvěma zvládnutým tie-breakům v úvodních setech. Oba hráči si dlouho drželi servis i ve třetí sadě. Teprve v sedmém gamu získal Tiafoe první brejk v zápase a díky stoprocentnímu podání dovedl duel k postupu. V utkání mu pomohlo 18 es a 46 vítězných míčů.

Syn imigrantů ze Sierry Leone je posledním americkým zástupcem ve dvouhře. "Prostě miluju hrát před takovým publikem. To je přesně ten důvod, proč trénujete. Ukázat světu, co dokážete. Neschovávat se a jít do toho," doplnil Tiafoe.

Rubljov nepostoupil mezi čtyři nejlepší hráče na grandslamu ani na šestý pokus. Popáté neuhrál ve čtvrtfinále ani set.

Dvojnásobná vítězka Roland Garros Šwiateková porazila Pegulaovou potřetí v sezoně a znovu neztratila ani set. "Na začátku turnaje bych takovýto úspěch nečekala. Tvrdě pracuju, ale také se snažím držet svá očekávání na uzdě. Byl to těžký zápas a myslím, že jeho úroveň byla skvělá. Jsem ráda, že jsem ho zvládla," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková.

Jednadvacetiletá Polka přišla v úvodní sadě jako první o servis, od stavu 2:3 ale získala čtyři gamy za sebou a vývoj otočila. Ve druhém setu rodačka z Varšavy nepotvrdila pětkrát brejk a utkání dvakrát nedopodávala. V tie-breaku už ale nezaváhala a po necelých dvou hodinách hry slavila postup. Osmadvacetiletá Pegulaová neuspěla ve čtvrtfinále grandslamu ani na čtvrtý pokus.

"I když se mi dařilo prolomit její servis, není to jako u chlapů, kteří jsou schopní to při vlastním servisu ukončit. Snažila jsem se ji zatlačit, ale ona je na returnech opravdu dobrá. Proto mi to vracela a skončilo to v tie-breaku," doplnila Šwiateková.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Alcaraz (3-Šp.) - Sinner (11-It.) 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3, Tiafoe (22-USA) - Rubljov (9-Rus.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4. Junioři: Dvouhra - 2. kolo: Bartoň (ČR) - Butvilas (8-Lit.) 7:6 (7:9), 4:6, 6:3. Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (8-USA) 6:3, 7:6 (7:4). Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Havlíčková (2-ČR) - Ilievová (Fr.) 3:6, 6:1, 6:3.