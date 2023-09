Alcaraz je na US Open v osmifinále, nezaváhala ani Sabalenková

Tenisový turnaj US Open, 2. září 2023, New York. Aryna Sabalenková.

New York - Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz ztratil na tenisovém US Open poprvé set, přesto po výhře nad Britem Danielem Evansem 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 prošel do osmifinále. Turnajová jednička zvládla utkání s 28. hráčem světa za tři hodiny a 13 minut. Dalším Alcarazovým soupeřem bude Ital Matteo Arnaldi. Světová dvojka Běloruska Aryna Sabalenková porazila přemožitelku Karolíny Plíškové Francouzku Claru Burelovou hladce dvakrát 6:1.

Dvacetiletý Alcaraz zdolal o 13 let staršího Evanse i ve třetím vzájemném utkání. Britského soupeře předčil v poměru vítězných míčků 61:28. Španěl získal první dva sety díky pěti brejkům, ve třetí sadě se ale Evans na servisu zlepšil a snížil. Ve čtvrtém setu už ale Alcaraz nenabídl soupeři jediný brejkbol, v šesté hře prolomil znovu jeho podání a utkání dovedl k postupu.

"Myslím, že to byl hezký zápas. Bylo tam hodně skvělých výměn, které nás oba rozesmály," řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Pětadvacetiletá Sabalenková se zdržela proti 62. hráčce světa Burelové na kurtu 61 minut. Stejně jako vloni povolila Francouzce ve stejné fázi US Open pouhé dva gamy. V utkání zaznamenala 22 vítězných míčů, Francouzka jich zahrála šest. "Mám hroznou radost. Myslím, že jsem dnes hrála hodně dobrý tenis," uvedla Sabalenková.

Vítězka letošního Australian Open, která usiluje také o post světové jedničky, zatím nepřišla v New Yorku o jediný set. Semifinalistka posledních dvou ročníků ztratila ze tří zápasů jen 12 gamů a zaznamenala už 47. výhru v sezoně, čímž si vylepšila osobní maximum.

V boji o čtvrtfinále narazí na Rusku Darju Kasatkinovou, jež vyřadila Belgičanku Greet Minnenovou poměrem 6:3, 6:4. "Proti ní jsou to vždy nepříjemné zápasy. Hraje skvěle a výborně se pohybuje. Budu muset být koncentrovaná a nesnažit se věci uspěchat. Musím čekat na svou šanci a využít ji," dodala Sabalenková.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Burelová (Fr.) 6:1, 6:1, Kasatkinová (13-Rus.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4.