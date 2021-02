Album Undiscovered nabízí dosud nevydané nahrávky Ivana Krále

Praha - Skladatele, hudebníka, zpěváka a producenta Ivana Krále připomene rok po jeho úmrtí kolekce dosud nevydaných nahrávek Undiscovered. Album uspořádala Králova manželka a dlouholetá spolupracovnice Cindy Hudsonová z jeho pozůstalosti. Král zemřel po těžké nemoci 2. února 2020 v Ann Arbor v Michiganu. ČTK o tom za vydavatelství Warner Music informovala Marcela Kočandrlová.

"Po Ivanově odchodu jsem roztřídila všechny jeho věci a našla mnoho nahrávek i videozáznamů - demonahrávky, melodie, nápady, kousky filmů - často v předpotopních formátech a zaznamenané v průběhu několika desetiletí," uvedla Hudsonová. "Postupně se odkazem propracovávám, časem bude k vydání jistě víc hudebního materiálu," dodala.

Nikdy nevydané nahrávky vycházejí v autentické podobě. Album se sestává jak ze starších, tak i několika posledních písní, na kterých spolupracovali Král jako autor hudby a Hudsonová jako textařka, stejně jako v případě všech posledních Králových nahrávek. "Ivan měl při skládání postup, na jehož konci musely všechny písně obstát v testu. Ten spočíval v tom, že hudba musela znít skvěle při rychlé jízdě autem, kdy vás ohlušuje vichr fičící otevřenými okénky. Pokud tomu tak bylo, tak si Ivan píseň nechal. Skladby na albu Undiscovered tímto testem prošly," vzpomínala Hudsonová.

Výrazné černobílé snímky pro obal alba poskytl ze svého archivu fotograf Robert Tichý. Album předznamenal singl a video Matter of Time. Zatím poslední Královo album Smile vyšlo po jeho smrti na konci loňského února.

Král se v USA proslavil v 70. letech jako kytarista a spoluautor skladeb Patti Smithové, Blondie a Iggyho Popa. V 90. letech nastartoval úspěšnou kariéru i v ČR. Získal tři ceny České hudební akademie. Kromě jiných zkomponoval hudbu pro píseň Sen skupiny Lucie, která byla zvolena skladbou dvacetiletí.

Z Králových sólových alb vydaných po roce 1989 v Česku mělo zřejmě největší úspěch to první, Nostalgia z roku 1995. V roce 2011 vydal dvojalbum Best Of. Vedle Lucie a zpěvačky Anety Langerové produkoval také desky skupin Walk-Chock-Ice, Garáž nebo Mňága a Žďorp. Spolupracoval s Jankem Ledeckým, Jiřím Suchým a Miroslavem Žbirkou.

Král ve Spojených státech žil od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 70. letech zažil v New Yorku dobu, kdy se tam rodil punk a garážová hudba. V 80. letech složil hudbu pro několik filmů, například Subway Riders a Bistro. Jeho knižní biografie Neuvěřitelný Ivan Král od Honzy Vedrala vyšla předloni v prosinci.

Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.