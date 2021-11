Album Ôsmy svetadiel bylo dobrým základem pro kariéru Elánu, říká Patejdl

Praha - Při poslechu reedice alba slovenské skupiny Elán Ôsmy svetadiel si klávesista a zpěvák Vašo Patejdl uvědomil, že písničky ze 40 let staré desky fungují dodnes. Kapele je nahrála v prosinci 1980, kdy měla za sebou více než desetiletou historii, několik personálních změn a vedle dalších ocenění i stříbrnou Bratislavskou lyru za skladbu Kaskadér. Dostat se k natáčení debutového alba trvalo několik let. Mimo jiné také proto, že v té době hudbu i texty schvalovaly různé komise. Patejdl to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Přesto se nám povedlo natočit dobré album, dodnes fungují písně jako Kaskadér, Čakám ťa láska a další. Myslím, že album Ôsmy svetadiel bylo dobrým základem pro kariéru Elánu," uvedl.

Ôsmy svetadiel nahrál Elán v sestavě Jožo Ráž, Vašo Patejdl, Juraj Farkaš, Zdeno Baláž a Ján Baláž. Už v době jeho vydání měla kapela v zásobě 36 původních písní, což byl materiál na tři plnohodnotná alba. Právě Patejdl měl na debutovém albu výrazný autorský podíl. "Až na dalších deskách se z Joža (Ráže) stal frontman, ale v Elánu se vždy o všem hlasovalo, takže to množství mých skladeb na desce byla volba všech členů kapely," podotkl Patejdl.

Reedice vychází s novým mixem jako vinylová deska a na CD ji rozšířil bonusový disk nazvaný Čas mláďat. "Za vinyl jsem rád, ale měl nevýhodu, že nejde nafouknout a vejde se na něj maximálně 45 minut hudby. Je dobré na jubilejních vydáních starých alb na CD něco fanouškům přidat. Rozhodli jsme se pro písně, které se na původní desku nedostaly, nebo nahrávky, které jsme v odlišných verzích dělali pro rádia a televize," sdělil Patejdl.

Slovenská skupina Elán od roku 2018 nevystupuje ani nenatáčí nové písně. Tehdy se s kapelou rozloučil frontman Ráž, který svůj úmysl odejít avizoval v minulosti několikrát. "V Bratislavě jsem se nedávno potkal s Jánem (Balážem) i Jožem (Rážem), ale nic konkrétního jsme neřešili. Jožo se zatím nevyjádřil, takže platí, že Elán nehraje, ale zkusíme na začátku prosince v Bratislavě pokřtít Ôsmy svetadiel," sdělil Patejdl. "V roce 1985 jsem taky odešel z Elánu a za 11 let jsem se vrátil, tak uvidíme, jestli budeme stejně dlouho čekat na Joža. Ale nepočítáme s tím, že bychom hráli bez něho," dodal.

Patejdl, který se usadil v České republice, se podílel se na muzikálu Osmý světadíl uváděném v pražském Divadle Kalich a na stejné scéně uvedl svůj autorský muzikál Jack Rozparovač. V roce 2015 pro filmovou pohádku režisérky Alice Nellis Sedmero krkavců napsal hudbu včetně titulní písně Ten príbeh za náš sen stál, kterou zpívá Marika Gombitová. Zatím poslední sólovou desku Do očí vydal před 17 lety, loni natočil své první vánoční album s názvem Moje československé Vianoce.

"Rád bych udělal další muzikál, ale vše se kvůli pandemii posunulo do dalších let. Snažím se nenudit se, dělám teď písničku pro Beatu Dubasovou, spolupracuju s Leonou Machálkovou a mám koncerty s doprovodnou kapelou a zpěvačkou Andreou Zimányiovou. Je to kontrast oproti Elánu, žádné velké koncerty, kamiony a ochranka, ale menší akce, kam přijedeme v autech a jdeme si zahrát. Už máme domluvená vystoupení v rámci letních festivalů, pokud tedy budou," dodal Patejdl.