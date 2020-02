Album Ivana Krále s názvem Smile vyjde v druhé polovině února

Praha - Nové album hudebníka Ivana Krále, který v neděli podlehl rakovině ve svém domově ve státu Michigan ve věku 71 let, vyjde v druhé polovině února. Zatím poslední Královo album Colors vyšlo v Česku předloni, předchozí Always před šesti lety. Novinka bude mít název Smile. ČTK o tom za vydavatelství Warner Music informovala Marcela Kočandrlová.

"Bylo pro nás velkým privilegiem moci spolupracovat s laskavým člověkem, skvělým muzikantem Ivanem Kralem. Ve své kariéře stál po boku Patti Smith, Davida Bowieho nebo Iggyho Popa, ale natočil i mnoho vlastních velice hodnotných alb. A naší firmě teď zbývá smutná povinnost postarat se o to jeho závěrečné, na němž pracoval v posledních měsících svého bohatého života. O jakousi jeho uměleckou závěť," uvedl Vladimír Kočandrle, ředitel vydavatelství Warner Music.

Král se v USA proslavil v 70. letech jako kytarista a spoluautor skladeb Patti Smithové, Blondie a Iggyho Popa. V 90. letech nastartoval úspěšnou kariéru i v ČR. Získal tři ceny České hudební akademie. Kromě jiných zkomponoval hudbu pro píseň Sen skupiny Lucie, která byla zvolena skladbou dvacetiletí.

Z Králových sólových alb vydaných po roce 1989 v Česku mělo zřejmě největší úspěch to první, Nostalgia z roku 1995 s hitem Winner Takes All. V roce 2011 vydal dvojalbum Best Of. Vedle Lucie a zpěvačky Anety Langerové produkoval také desky skupin Walk-Chock-Ice, Garáž nebo Mňága a Žďorp. Spolupracoval s Jankem Ledeckým, Jiřím Suchým a Miroslavem Žbirkou.

Král ve Spojených státech žil od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 70. letech zažil v New Yorku dobu, kdy se tam rodil punk a garážová hudba. V 80. letech složil hudbu pro několik filmů, například Subway Riders a Bistro. V roce 2001 se usadil v Michiganu se svou ženou Cindy Hudsonovou, která je zároveň textařkou jeho písní. Žili spolu poblíž Ann Arbor v Michiganu, kde pracovali v domácím studiu Bunnyhutch.

Jeho knižní biografie Neuvěřitelný Ivan Král od Honzy Vedrala vyšla loni v prosinci. Vydání jeho biografie v anglickém jazyce, Bloc, Shock, Rock, je naplánováno na letošní rok.

Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.