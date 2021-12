Albrightová: Pro důvěru občanů ve stát je nutné, aby politici dodržovali zákony

Praha - Pro důvěru občanů ve státní správu je důležité, aby politici dodržovali zákony. Dobrý a efektivní lídr také musí umět naslouchat, aby pochopil, co lidé v jeho zemi potřebují a chtějí. Při zahájení dnešní konference Aspen Institute Central Europe s názvem Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021 to řekla bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

"Je důležité, aby političtí představitelé dodržovali zákony. Právní stát je v demokracii velmi důležitý. Je to totiž soubor kodexů a pravidel, podle kterých lidé vědí, co mají dělat," řekla Albrightová. Politici si podle ní nesmějí myslet, že stojí nad zákonem.

Za další nutnost pro udržení důvěry považuje to, aby lidé měli informace. "Proto je role novinářů při poskytování informací a faktů skutečně velmi důležitá," poznamenala.

"Pro dobrého a efektivního politického představitele je důležité umět naslouchat, aby pochopil, co lidé v jeho zemi potřebují a chtějí, a mít dobrý smysl pro to, jak by společenská smlouva měla fungovat," doplnila pražská rodačka, která také působila jako velvyslankyně USA při OSN.

"Druhá část smlouvy je to, co potřebují občané. (...) Demokracie není sport pro diváky, lidé se musí zapojit a účastnit tak, aby jim vůdci mohli naslouchat," dodala Albrightová.

Zmínila také, že demokracie ve střední Evropě i všude na světě čelí tlaku. "Nepomáhá, že v posledních čtyřech letech USA na světové scéně chybí a evropští představitelé byli zaměstnáni brexitem a jinými interními problémy. Hrozí, že kyvadlo dějin se bude nadále pohybovat směrem od demokracii k autokracii," uvedla.

Obrana demokracie podle Albrightové není snadná, přesto vždy navzdory všem útokům vydržela. Existuje hranice, jak dlouho si autokrat může udržet popularitu, míní. "Stačí si všímat, zda se stále srovnávají se svými předchůdci, kterými pohrdají," poznamenala. Například maďarský premiér Viktor Orbán a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už jsou u moci příliš dlouho na to, aby se vyhnuli odpovědnosti za stav svých zemí, řekla.

Hovořila také o situaci v Bělorusku, kde podle ní vzniká velké protestní hnutí a stále více občanů si myslí, že prezident Alexandr Lukašenko je ruskou loutkou. Masové protesty v Bělorusku spustily loni v srpnu prezidentské volby, ve kterých podle oficiálních výsledků opět zvítězil Lukašenko. Opozice a některé země považují oznámený výsledek za zmanipulovaný. Policie proti protestujícím tvrdě zasáhla a desetitisíce lidí zatkla.