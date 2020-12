Albert ČR loni meziročně zvýšil tržby, výrazně mu klesl zisk

Praha - Společnost Albert Česká republika loni meziročně zvýšila tržby o pět procent na 55,3 miliardy korun. Zisk po zdanění jí klesl o 552,5 milionu na 95,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Firma investovala do renovací i otevření nových prodejen, dále robotizace a digitalizace, a to v obchodech, zázemí i logistice. Více prostředků vynaložila také na mzdy, sdělil ČTK ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Albert loni ke konci roku provozoval 324 prodejen, které zásoboval ze svých tří distribučních center - v Klecanech, Olomouci a Hradci Králové. Součástí společnosti bylo také 13 čerpacích stanic.

Firma zaměstnávala zhruba 10.600 lidí. Osobní náklady oproti roku 2018 vzrostly o 12,5 procenta na 5,6 miliardy korun, z čehož zhruba čtyři miliardy tvořily náklady na mzdy. Albert podle Marečka zvýší investice do mezd i v příštím roce, od ledna dostanou provozní zaměstnanci přidány minimálně tři procenta, v průměru zvýšení dosáhne šesti procent.

Do hospodaření v letošním roce se podle Marečka promítnou náklady stovek milionů korun do proticovidových opatření, zejména za dezinfekci, úklidové služby, instalaci plexiskel a nákup ochranných pomůcek. Podle výroční zprávy společnost od konce letošního března umožnila všem svým podnájemcům odklad nájemného z důvodu přerušení provozu.

Mezi největší potravinářské řetězce v ČR patří Lidl a Kaufland z německé maloobchodní skupiny Schwarz. Dále na tuzemském trhu působí například Penny Market, Tesco, Billa či Globus.