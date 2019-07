Alaphilippe vyhrál a jako první Francouz po pěti letech vede Tour

Épernay (Francie) - Třetí etapu Tour de France vyhrál po sólovém úniku Julian Alaphilippe a jako první francouzský cyklista po pěti letech získal žlutý trikot lídra. Sedmadvacetiletý člen týmu Deceuninck-Quick Step v čele průběžného pořadí vystřídal vítěze úvodní etapy Mikea Teunissena z Nizozemska.

Alaphilippe si připsal třetí vítězství na Tour symbolicky v etapě, která po víkendových etapách v Bruselu a dnešním startu v belgickém Binche končila po 215 km už na francouzském území. Nejlepší vrchař minulého ročníku "Staré dámy" nastoupil ve stoupání zhruba 15 km před cílem a do Épernay si přivezl náskok 26 sekund před pronásledovateli.

Vynikající klasikář Alaphilippe si připsal už jedenáctou výhru v sezoně a je prvním francouzským lídrem Tour od roku 2014, kdy se to podařilo Tonymu Gallopinovi.

"Nemám slov, nechápu, že se to děje zrovna mně. Věděl jsem, že mi tahle etapa bude vyhovovat. Je těžké naplnit očekávání, když jste favoritem, ale zvládl jsem to," uvedl dojatý Alaphilippe, jenž letos vyhrál například závody Milán-San Remo, Strade Bianche či Valonský šíp. "Cítil jsem se dnes dobře, tak jsem ve stoupání na Mutigny vyrazil. Nečekal jsem, že budu sám, ale dal jsem do toho všechno," dodal.

Spurt pelotonu vyhrál Australan Michael Matthews před Belgičanem Jasperem Stuyvenem. Ve velké skupině se ztrátou 31 sekund za Alaphilippem skončil na 32. místě jediný český účastník 106. Tour Roman Kreuziger. Dosavadní lídr Teunissen přijel do cíle hluboko v poli poražených s téměř pětiminutovým odstupem.

"Byla to hodně rychlá etapa. Alaphilippe si dojel pro vítězství neuvěřitelným způsobem, protože vzadu tahaly týmy a on vůbec neztrácel. Klobouk dolů před ním," uvedl Kreuziger. "My byli jako tým v závěru ve třech, bohužel jsme nic nevymysleli, ale byl to těžký dojezd," dodal český člen týmu Dimension Data.

V průběžném pořadí má Alaphilippe náskok 20 sekund před trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu Woutem van Aertem z Belgie, třetí je s odstupem 25 sekund další člen týmu Jumbo-Visma Steven Kruijswijk z Nizozemska. Kreuziger je sedmatřicátý.

Úterní 213,5 km dlouhá etapa z Remeše do Nancy by měla podle papírových předpokladů skončit hromadným spurtem.

Tour de France - 3. etapa (Binche - Épernay, 215 km):

1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 4:40:29, 2. Matthews (Austr./Sunweb), 3. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 4. Van Avermaet (Belg./CCC), 5. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 6. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 7. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 8. Meurisse (Belg./Wanty-Gobert), 9. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 10. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) všichni -26, ...32. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -31.

Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe 9:32:19, 2. Van Aert -20, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma), 4. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) oba -25, 5. Matthews, 6. Bernal (Kol./Ineos) oba -40, 7. Thomas (Brit./Ineos) -45, 8. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -46, 9. Van Avermaet, 10. Kelderman (Niz./Sunweb) oba -51, ...37. Kreuziger -1:19.