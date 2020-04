Akvabela Dufková sní o čtvrté olympiádě, cestou k ní improvizuje

Praha - Akvabela Alžběta Dufková touží po čtvrté účasti na olympijských hrách. S Vendulou Mazánkovou si zajistily na SP v Paříži účast v olympijské kvalifikaci a zamířily do Spojených států amerických na další přípravu, ale musely kvůli pandemii koronaviru odjet předčasně. S tréninkem improvizují v domácích podmínkách, stejně jako plavci do bazénů nesmějí. Dufková věří, že odložení olympijských her na rok 2021 může být pro české duo výhodou.

Ve Spojených státech se smyčka opatření proti šíření koronaviru stahovala postupně s malým zpožděním po evropských zemích. "Nejdříve zavřeli náš domácí bazén v New Canyonu. Zůstaly otevřené pouze soukromé bazény s malou hloubkou," vyprávěla Dufková v rozhovoru, který médiím poskytl Český svaz plaveckých sportů.

Společně s parťačkou dostaly nabídku trénovat na Floridě, kam se vydaly, a vyčkávaly na rozhodnutí mezinárodní federace o osudu olympijské kvalifikace. Ta měla být na konci dubna. I tam se ale začaly zavírat bazény, proto se vypravily domů.

Do středy byly v povinné preventivní karanténě, ale trénovaly dál, ačkoliv Dufková byla zavřená v Brně a Mazánková v Praze. "Velice bych chtěla poděkovat trenérkám, jelikož nás hned po návratu z USA kontaktovaly a naplánovaly jsme karanténní přípravu. Trenérka z USA nám navíc každý den posílá e-maily s konkrétními tréninky. Párkrát do týdne provádíme online vysílání a spojujeme se s naším choreografem Stefanem Miermontem," popisovala devětadvacetiletá Dufková.

Na druhou stranu sdílejí na sociálních sítích své tréninky, předávají inspiraci na domácí cviky a pořádají živá vysílání pro děti. Staly se přebornicemi ve využívání domácích prostředků. "Myslím tím schody nebo cvičební pomůcky jako činky, gumy, válce, balóny. Člověk by ani neřekl, co všechno se dá vymyslet," poznamenala Dufková. Cvičila i na vlastní zahradě a s přítelem, desetibojařem Markem Lukášem, plánuje vyrazit na chalupu k lesu, kde budou moci běhat v přírodě.

Odložení olympiády vzhledem k aktuální celosvětové krizi přivítala. A z výkonnostního hlediska to může českým synchronizovaným plavkyním prospět. "Věřím, že pro nás s Vendy je odložení určitě výhoda. Oproti jiným párům ve světě spolu plaveme poměrně krátce. Nyní máme delší prostor přiblížit se třeba i mému osobnímu snu, kterým je olympijské finále," doplnila Dufková, jejímž maximem na OH je 14. místo z Londýna 2012, kterého dosáhla se Soňou Bernardovou.