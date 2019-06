Aktuální demonstrace jsou proti svobodným volbám, řekl prezident

Jihlava - Účastníci demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podle prezidenta Miloše Zemana protestují proti výsledku svobodných voleb, zatímco demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volaly. Zeman neočekává, že by Babišova vláda skončila dřív než v řádném termínu za 2,5 roku. Na změnu si kritici premiéra budou muset podle Zemana počkat do voleb. Prezident to řekl dnes v Jihlavě při zahájení návštěvy Kraje Vysočina.

Zeman v komentáři k nynějším demonstracím zavzpomínal, jak on sám v roce 1989 volal po svobodných volbách. "Na Letné jsem skončil svůj projev právě větou - chceme svobodné volby. Dnes demonstrujeme proti výsledku svobodných voleb," prohlásil prezident na úvod své návštěvy Vysočiny.

Hlava státu přiznala protestujícím právo na demonstrace, vláda se ale podle něho v demokratické svobodné společnosti mění demokratickými svobodnými volbami, nikoli demonstracemi. Odvolat premiéra lze podle prezidenta jen vyslovením nedůvěry v Poslanecké sněmovně. "Podle počtu hlasů to na to zatím nevypadá. Anebo musí být poražen ve volbách, což se také nezdá býti pravděpodobné," řekl Zeman. Poslední volby do Poslanecké sněmovny se konaly na podzim roku 2017, Babišovo hnutí ANO v nich získalo 29,64 procenta hlasů a s velkým náskokem zvítězilo.

Veřejnost proti Andreji Babišovi protestuje od dubna. Lidé premiérovi vytýkají jeho trestní stíhání v takzvané kauze Čapí hnízdo. Poslední demonstrace proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, kterou uspořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii, se v neděli na pražské Letné zúčastnilo 283.000 lidí.

Zeman je na páté oficiální návštěvě kraje. Před představiteli kraje znovu podpořil dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. "Tato elektrárna se už dvakrát zaplatila, což se málo ví," řekl Zeman. Za silného spojence v prosazování dostavby označil současného ministra průmyslu a obchodu Kala Havlíčka (za ANO).

Dnes navštíví prezident Humpolec na Pelhřimovsku, v dalších dnech Třebíčsko a Žďársko. Oficiální návštěvu ukončí 27. června v Bystřici nad Pernštejnem. V kraji pak stráví několik dní dovolené v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost.