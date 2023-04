Aktuálně je další větší ruská ofenziva na Ukrajině nepravděpodobná, míní expert

Brno - Další ruská ofenzivní operace většího rozsahu na Ukrajině se podle Richarda Stojara z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany nyní jeví jako nepravděpodobná. Ruské vojenské úsilí se mimo úseků frontové linie spíš soustředí na budování silných obranných pozic před očekávanou ukrajinskou ofenzivou. Odložení ukrajinského útoku na léto by podle něj umožnilo lépe secvičit jednotky. Stojar to řekl v rozhovoru s ČTK.

Situace na frontě je podle Stojara v posledních měsících statická, kdy se navzdory ruským ofenzivním snahám výrazně nezměnila situace na bojišti. "Ruským jednotkám se podařilo s velkým úsilím dosáhnout menších územních zisků pouze v prostoru Bachmutu, město samotné však stále nemají pod svou plnou kontrolou," uvedl Stojar.

Ruská strana sice podle něj v posledních měsících převzala částečnou iniciativu, její ofenzivní operace však podle Stojara zaznamenaly pouze částečný úspěch, a to právě u Bachmutu. "Tato ofenzíva na druhé straně značně vyčerpala nasazené ruské jednotky a je otázka, zda ve svých důsledcích nepovede ke kritickému oslabení ruských obraných linií při očekávané ukrajinské ofenzívě. Aktuálně se další ruská ofenzivní operace většího rozsahu jeví jako nepravděpodobná, ruské vojenské úsilí se mimo omezených úseků frontové linie (Bachmut, Avdijivka apod.) patrně spíše soustředí na budování silných obranných pozic před očekávanou ukrajinskou ofenzivou," míní Stojar.

Ukrajinské politické i vojenské vedení záměr vést v nejbližší vhodné době rozsáhlou ofenzívu opakovaně deklaruje. Byl jimi podle Stojara zmíněn i rámcový časový termín v rozmezí duben až květen, aktuálně se však podle něj uvažuje i o pozdějším termínu v létě. "To však závisí na stavu ukrajinských sil, respektive dosažených vojenských schopnostech nutných pro úspěšnou realizaci velké ofenzivní operace. Časový odklad by umožnil lepší secvičenost připravovaných jednotek, jejich adaptaci na aktuálně dodávanou západní techniku i očekávané celkové posilování díky dodávkám západní techniky a dostatečného množství munice," sdělil odborník.

O možném směru útoku lze podle něj jen spekulovat, největší strategický význam by podle něj měl útok v Záporoží směrem na Melitopol. Ten by v případě úspěchu přerušil pozemní koridor mezi Donbasem a Krymem a zásadně zkomplikoval situaci ruské straně. "Toho si je však ruské velení nepochybně vědomo a koncentrace ruských sil i ruské obrané linie zde jsou neustále posilovány," uvedl Stojar.

Případný neúspěch ukrajinské ofenzivy by měl podle něj nepochybně negativní dopady, a to na ukrajinskou společnost i některé externí partnery. "Zásadní omezení externí podpory by neúspěch patrně neznamenal, ale patrně by značně vyčerpal ukrajinské síly a jejich ofenzivní možnosti v tomto roce," upozornil Stojar.