Aktuálně.cz: Interní analýza MZV varuje před Čínou

Praha - Interní analýza ministerstva zahraničí varuje před snahou Číny využít pandemie koronaviru k posílení jejího globálního vlivu. Dnes o tom informoval server Aktuálně.cz. Podle analýzy se Čína v souvislosti s epidemií snaží stavět do role spasitele a prosazovat přitom svůj společenský model. Dokument také varuje před možnou čínskou snahou skoupit strategické podniky v zemích ekonomicky oslabených pandemií.

"Není důvod zapírat pozitivní aspekty, nicméně nesmí být potlačována fakta, tedy například že Čína na počátku zapírala existenci epidemie a perzekvovala whistleblowery, ochranné pomůcky do zahraničí nedaruje, nýbrž prodává, kvalita je často pochybná, propagandistické úsilí je doložitelnou realitou," citoval server z analýzy.

Podle dokumentu se Pekingu daří stylizovat se z role viníka do role spasitele, zahraniční politika by se tím ale neměla nechat ovlivnit. Čína také využívá toho, že se v ní nákaza rozšířila jako v první zemi a nyní má vrchol epidemie na rozdíl od západních zemí za sebou, k tomu, aby propagovala svůj společenský model a šířila tvrzení o údajné neschopnosti Západu.

Analýza také varuje před rizikem, že se Čína v západních státech, jejichž ekonomiky oslabila restriktivní opatření proti pandemii, pokusí skoupit klíčová ekonomická odvětví.

Dokument upozorňuje i na to, že kvůli pandemii nelze ztratit ze zřetele i další kontroverzní aspekty vztahů s Čínou, jako je například kybernetická bezpečnost. "ČR by měla poukazovat na to, že s epidemií nesouvisející domény (např. diskuse kolem 5G) by neměly být epidemií definovány ani nijak zásadně ovlivňovány," uvádí analýza. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na konci roku 2018 varoval před zapojením čínských společností Huawei a ZTE do budování infrastruktury pro sítě 5G.