Ostrava - Předsudky spojené se segregací Romů i špatná image Ostravy jsou jedny z největších problémů krajské metropole. Myslí si to alespoň aktivní lidé, kteří se v sobotu v Ostravě zapojili do workshopu Laboratoř nápadů, jehož cílem bylo hledat řešení aktuálních sociálních témat. Ve svých výstupech navrhli například film přibližující problémy Romů nebo vznik multikulturního centra. ČTK to řekli organizátoři a účastníci projektu.

"Uvažovali jsme, v čem je hlavní problém Romů v Ostravě. Dostali jsme se k tomu, že lidé vůči nim mají předsudky a neví, jakými životními problémy si procházejí. Ve filmu by byly postupně představeny oblasti života, ve kterých mají Romové problémy, ať je to šikana ve škole nebo diskriminace při získávání zaměstnání nebo vystěhovávání z bytů," uvedl za jednu ze tří pracovních skupin student gymnázia Jan Hůla. Film by se promítal na školách a byl by doplněn přednáškami a diskusemi. Pro děti v mateřských školách by byla připravena verze s divadelním představením. "Chtěli bychom se tak sblížit s majoritou," shodli se členové skupiny.

Podobné sociální téma řešili i v další ze skupin, která hledala inovativní nápady pro záchranu lokality Bedřiška v městské části Mariánské Hory a Hulváky. Vedení obvodu totiž v minulosti avizovalo, že by chtělo zbourat tamní finské domky, v nichž žije řada Romů, a lokalitu proměnit v oblast s moderním bydlením. "Snažili jsme se v rámci diskusí přijít na to, jakou bychom nabídli alternativu, aby Bedřiška mohla být zachována. Hledali jsme nějaký investiční záměr. Vytvořili jsme si ideu multikulturního centra. Jeden z finských domků by se rekonstruoval do původní podoby a sloužil by jako muzeum romské kultury a menšin," uvedla studentka Barbora Dostálová. Účastníci zároveň navrhují v Bedřišce vybudovat i sportovní zázemí, kinosál nebo prostory pro pořádání kulturních akcí, které by měly komerční využití.

Ve třetí skupině se diskutovalo hlavně o image Ostravy a snaze přilákat do ní více lidí. Podle Sylvie Barčíkové se účastníci shodli, že krajské město potřebuje větší propagací za hranicí města, ale i podpořit komunitní život například akcemi pro rodiče s dětmi.

Laboratoř nápadů uspořádala organizace P3 podporující projekty zaměřené na rozvoj sociálního podnikání a British Council v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Lidé lidem. Obdobná Laboratoř se konala i v Ústí nad Labem. Martina Novotná z British Council ČTK řekla, že v pilotním projektu bylo snahou zjistit, zda mají mladí lidé nápady a chuť se zapojit do jejich řešení. Do budoucna tak bude snahou najít i finanční podporu, aby autoři mohli na svých nápadech dále pracovat.