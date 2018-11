Londýn - Činnost některých aktivistů spojených s kampaní za odchod Británie z Evropské unie včetně milionáře Arrona Bankse bude vyšetřovat britský Národní kriminální úřad (NCA). Panuje podezření, že se v souvislosti s financováním kampaně dopustili řady trestných činů. Informují o tom britská média.

Britský úřad pro dohled nad politickými stranami uvedl, že má "opodstatněné důvody pro podezření", že půjčky ve výši osmi milionů liber (234,65 milionu korun), které Banks poskytnul organizaci Better for the Country, jež vedla kampaň pro brexit, nepocházely z jeho zdrojů. Proto případ předal kriminalistům z NCA.

"My toto vyšetřování vítáme jako příležitost, abychom záležitost vyjasnili," řekl Banks. V souvislosti s financováním kampaně se hovořilo o vazbách Bankse, který podniká v pojišťovnictví, na Rusko. Dnes podnikatel uvedl, že "ze zahraničí nedostal žádné peníze, žádné ruské peníze, že je britským daňovým poplatníkem". Úřad pro dohled nad politickými stranami obvinil z toho, že stojí za těmi členy britského parlamentu, kteří si odchod Londýna z EU nepřejí.