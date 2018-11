Londýn - Činnost některých osob a skupin stojících za kampaní za odchod Británie z Evropské unie včetně milionáře Arrona Bankse bude vyšetřovat britský Národní kriminální úřad (NCA). Ten to oznámil poté, co mu britská volební komise ohlásila podezření ohledně řady trestných činů v rámci financování kampaně Leave.EU. Několik prounijních britských poslanců v reakci vyzvalo k pozastavení brexitu, než bude záležitost řádně vyšetřena.

Britský úřad pro dohled nad politickými stranami uvedl, že má "opodstatněné důvody pro podezření", že osm milionů liber (234,65 milionu korun), kterými Banks podpořil Leave.EU, ve skutečnosti nepocházelo od něj. Organizaci Better for the Country (BFTC), jež kampaň pro brexit financovala, údajně dva miliony liber půjčil Banks společně se skupinou svých pojišťovnických firem. Volební komise se zabývala také dalšími šesti miliony liber, které podle všeho BFTC sám podnikatel přímo věnoval.

Volební komise se domnívá, že peníze mohly pocházet z "nepřípustných" zdrojů a že Banks a ředitelka Leave.EU Liz Bilneyová jejich původ úmyslně skryli. "To je významné, protože alespoň 2,9 milionů z těchto prostředků bylo použito k pokrytí výdajů spojených s referendem a na dary během období před referendem podléhajícího regulacím," řekl jeden z šéfů dohledového orgánu Bob Posner. Zpravodajská společnost BBC dodává, že nepřípustnými jsou v britském právu dary a půjčky registrovaným kampaním pocházející ze zahraničí.

Posner vysvětlil, že volební komise předala případ NCA, protože její vyšetřování odhalilo důkazy, které naznačují spáchání trestných činů "přesahujících rámec kompetencí komise". NCA může vyšetřovat mezinárodní trestnou činnost, uvádí BBC. Úřad v prohlášení sdělil, že ačkoli se prohřešky proti volebním zákonům běžně nezabývá, v tomto případě své zapojení vidí jako náležité vzhledem k "povaze potřebných úkonů a potenciálu prohřešků proti jiným než volebním předpisům".

"My toto vyšetřování vítáme jako příležitost, abychom záležitost vyjasnili," řekl Banks. V souvislosti s financováním kampaně se hovořilo o vazbách Bankse na Rusko. Dnes podnikatel uvedl, že "je britským daňovým poplatníkem a nikdy nedostal žádné dary ze zahraničí". Úřad pro dohled nad politickými stranami obvinil z toho, že jedná pod "intenzivním politickým tlakem" zastánců setrvání Británie v EU.

Několik britských poslanců kritizujících brexit považuje nová obvinění proti Leave.EU za důvod k pozastavení procesu odchodu z Unie. "Brexit musí počkat, dokud nebudeme znát rozsah těchto zločinů proti naší demokracii," napsal na twitter labouristický zákonodárce David Lammy. Podobně se vyjádřily jeho stranické kolegyně Helen Hayesová a Catherine Westová či poslankyně Skotské národní strany (SNP) Kirsty Blackmanová.

Banks je považován za jednoho z nejvýznamnějších politických mecenášů v historii Británie, když zřejmě Straně nezávislosti Spojeného království (UKIP) a Leave.EU daroval celkem 9,6 milionů liber. Jeho skupina prosazující brexit zároveň už v květnu dostala od volební komise pokutu 70.000 liber (přes dva miliony korun) mimo jiné za překročení limitu pro výdaje na kampaň. Stejného prohřešku se údajně dopustila oficiální brexitová kampaň Vote Leave vedená pozdějšími členy vlády Borisem Johnsonem a Michaelem Govem.