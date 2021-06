Aktivistky obsadily rypadla na Teplicku a Chomutovsku, doly zastavily práci

Teplice - Aktivistky dnes brzy ráno obsadily dvě skrývková rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Nástup-Tušimice na Chomutovsku. V Bílině jich proti těžbě uhlí protestuje šest, v Tušimicích čtyři. Žádají rychlý a spravedlivý konec těžby uhlí. Podle jejich vyjádření pro má ČTK každým dnem, kdy se uhlí těží, uniká příležitost lidem v uhelných regionech zajistit důstojnou budoucnost. Severočeské doly, kterým velkostroje patří, musely na obsazených strojích zastavit práce. ČTK to řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. Nedaleko obsazeného stroje v Tušimicích je bezpečnostní služba společnosti, aktivisté vidět nejsou. Z rypadla visí pouze jejich transparent, zjistila na místě ČTK.

"S každým dalším dnem vypouštíme do atmosféry stále více skleníkových plynů, které budou klima ohřívat po mnoho desetiletí," uvedly aktivistky z autonomní skupiny Kolektiv Pod zem! Velkostroje obsadily, protože podle svého vyjádření nechtějí nečinně přihlížet tomu, jak se nadále těží a spaluje uhlí, "a to bez plánu na rychlý a spravedlivý konec."

Uhlí je největším zdrojem emisí a skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, což přispívá ke globálnímu oteplování, uvedly. "Pokud jakožto lidstvo nezvládneme takovému oteplení předejít, hrozí, že se celá planeta relativně rychle, zásadně a nezvratně promění," míní aktivistky. Uvedly, že jim nezbývá jiná možnost než obsadit rypadla, vyzvat k občanské neposlušnosti a všem dalším druhům boje za klimatickou spravedlnost. Dodaly, že razantně odmítají plány vlády. Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí do roku 2038, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale už dříve řekl, že zásadní odklon od využívání uhlí k výrobě elektřiny a tepla očekává už do roku 2030.

Aktivistky obsadily stroje těžící písky a jíly. "V brzkých ranních hodinách obsadili aktivisté dvě rypadla. Na Dolech Bílina je šest osob, které vylezly na skrývkové rypadlo. Na Tušimicích jsou čtyři osoby na kolesovém rypadle. Práce na těchto strojích se zastavily," řekl Kopecký. Oba stroje jsou nejblíže dostupné z území veřejného prostoru. Společnost věc oznámila policii a Českému báňskému úřadu.

Policie je na místě a situaci sleduje. "Situaci na obou místech v tuto chvíli dokumentujeme a monitorujeme případné protiprávní jednání," řekla dnes ČTK regionální mluvčí policie Šárka Poláčková.

Ekologičtí aktivisté protestovali proti těžbě uhlí naposledy loni začátkem září, a to na dvou místech v Ústeckém kraji. Vnikli do lomu Vršany a demonstrovali před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z tohoto lomu. Demonstraci svolalo 13 ekologických organizací, které měly na vládu čtyři požadavky. Těmi byly kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v Evropské unii do roku 2030. Policie aktivisty, kteří vnikli do lomu Vršany, zadrželi, aby ověřili jejich totožnost.