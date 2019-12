Aktivistku Thunbergovou dovezl do Madridu noční vlak z Lisabonu

Madrid - Do Madridu dnes z Lisabonu po desetihodinové cestě vlakem dorazila Švédka Greta Thunbergová, aby se ve Španělsku zúčastnila konference OSN o změnách klimatu. Dnes ji čeká tisková konference a účast na pochodu, který má upozornit na závažnost klimatických změn. Šestnáctiletá Thunbergová přicestovala tento týden do Evropy z USA, kde byla na klimatickém summitu OSN.

Jako aktivistka upozorňující na oteplování odmítá používat letadlo, takže jak pro cestu do USA, tak zpět volila loď. Z ní vystoupila v úterý v Portugalsku a v noci na dnešek podnikla cestu vlakem z Lisabonu do Madridu. Vlak Lusitania dorazil na nádraží Chamartín podle jízdního řádu v 8:40 SEČ.

O Thunbergovou jeví velký zájem novináři. Asi 30 jich tak přišlo na nádraží do Lisabonu s nadějí, že cestu Švédky zmonitorují. Jak dnes napsal španělský list El País, hned tam nastal zmatek, když se žurnalisté snažili zachytit aktivistku nastupovat do vlaku. Thunbergová nakonec nastoupila jinými dveřmi, než se čekalo. Do věci se musela vložit policie, Švédka nakonec usedla do svého kupé a až do konce trasy v Madridu ji nikdo nespatřil, píše El País.

Její neochota využívat leteckou dopravu kvůli vysokému množství zplodin, jež letadla produkují, je známá, takže Thunbergová dostala v Evropě několik nabídek, jak překonat trasu Lisabon-Madrid dlouhou více než 600 kilometrů. El País píše, že jedna z nich byl elektrický automobil, ale nechyběl ani návrh využít osla. Thunbergová nakonec zvolila noční vlakový spoj. Jak ale upozorňují španělská média, ani tento způsob není stoprocentně ekologický. Souprava Lusitania totiž projíždí část trasy - asi 210 kilometrů - s dieselovou lokomotivou, a to při průjezdu španělskou provincií Salamanca.