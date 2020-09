Aktivisté znovu obsadili rypadlo v lomu u Mostu

Most - Aktivisté dnes znovu obsadili rypadlo v lomu ve Vršanech u Mostu. Tentokrát jde o čtveřici žen z autonomní skupiny Vzpoura koťátek. Hodlají blokádu rypadla udržet po dobu několika dní, uvedly v tiskové zprávě zaslané ČTK.

Skrývkové rypadlo na východní straně povrchového dolu obsadily aktivistky dnes ráno. Podle jejich prohlášení akcí vyjadřují odpor mimo jiné vůči environmentální destrukci a mocenským strukturám. "Tento konkrétní cíl byl zvolen, neboť právě na tuto skrývku má být v blízké době důl Vršany rozšířen, aby se zde posléze začalo těžit hnědé uhlí," uvedly.

Jiných osm protiuhelných aktivistek a aktivistů obsadilo rypadlo v lomu ve středu ráno a opustilo ho v pátek. Rypadlo je v technologické stávce, nebylo tedy třeba přerušit těžbu.

Aktivistky ze skupiny Vzpoura koťátek se svou dnešní akcí připojují k takzvanému akčnímu víkendu, který organizuje hnutí Limity jsme my. Dnes před elektrárnou Počerady na Lounsku bude demonstrace za rychlý konec spalování uhlí. Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, postavili pořadatelé protestu ve čtvrtek kemp. Demonstraci společně svolává 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.