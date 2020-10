Aktivisté vyzvali Babiše k podpoře razantnějšího snížení emisí

Praha - Ekologická organizace Greenpeace na pražské Letné uspořádala komorní happening. Aktivisté žádají premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přistoupil na ambicióznější plán Evropské unie na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. O záměru se bude jednat na setkání lídrů zemí Evropské unie, které začne ve čtvrtek. Kromě vyvěšení transparentu na Letné organizace Greenpeace Babišovi poslala petici. Podle organizace jejím prostřednictvím 60.000 lidí vyzývá premiéra k podpoře nového cíle v ochraně klimatu.

Několik aktivistů dnes u metronomu vyvěsili transparent představující grafickou úpravou zestárlého premiéra Babiše s textem: "Ano, mohl jsme zastavit klimatickou krizi, ale neudělal jsem to. Sorry jako." Podle zástupců organizace je to reakce na to, že jak Babiš, tak ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) odmítli nové plány EU na snížení emisí do roku 2030.

Zatímco původní záměr počítal se snížením emisí o 40 procent proti hodnotám z roku 1990, Evropská komise v září navrhla snížení o 55 procent. Evropský parlament pak minulý týden odhlasoval ještě náročnější cíl - EU by podle něj měla emise zredukovat o 60 procent.

Zvláště některé země severní a západní Evropy daly najevo, že podporují hodnoty navržené komisí, jen málo z nich by bylo ochotno zajít ještě dále. Vlády některých zemí východního křídla EU včetně Česka či Polska naproti tomu považují i 55procentní cíl za nereálný vzhledem k očekávaným dopadům na ekonomiku.

Ekologové uvedli, že vláda by měla vzít na vědomí nové vědecké poznatky. "Stávající cíl snížit emise o 40 procent do roku 2030 je nedostatečný a vede planetu k oteplení o více než tři stupně Celsia, což bude mít katastrofické dopady nejen na přírodu, ale i životy lidí. Česko se zavázalo v rámci Pařížské dohody, že bude usilovat o zastavení globálního oteplení ideálně na 1,5 stupně Celsia," řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Dodal, že podle doporučení vědců by se emise v Evropě měly snížit minimálně o 60, spíše však o 65 procent do konce dekády.

"Čím dříve a razantněji budeme klimatickou krizi řešit, tím méně problémů nás čeká v budoucnosti. To je i poučení z aktuální covidové krize, které čelíme nyní. Podceňovat doporučení vědy a otálet při zavádění účinných opatření se nevyplácí. Neopakujme stejné chyby. Změna klimatu je nejen hrozbou, ale i příležitostí, jak nasměrovat Česko k modernejší, udržitelnější a spravedlivější budoucnosti," řekl další člen Greenpeace Jan Freidinger.

Ekologické organizace včetně Greenpeace už v září uvedly, že pokud chce Česko dostát závazkům Pařížské dohody, musí přistoupit jak na plán rychlejšího snižování emisí, tak i zlepšit postupy při adaptaci krajiny na změnu klimatu.