Aktivisté v centru Prahy požadují zákaz vývozu živých zvířat z ČR mimo EU

Praha - Aktivisté z hnutí Obraz - obránci zvířat v centru Prahy upozornili na happeningu nazvaném Peklo jménem transporty na utrpení hospodářských zvířat, která se převáží na dlouhé vzdálenost z Česka mimo EU. Aktivisté ve zvířecích maskách uprostřed Václavského náměstí na počítačích přehrávali videa z přepravy například skotu. Zhruba 50 lidí také v maskách zvířat jezdilo v pražských tramvajích. Aktivisté požadují zákaz vývozu živých zvířat z ČR mimo EU.

Pavel Buršík z hnutí ČTK řekl, že cílem akce je ukázat veřejnosti, jak vypadají poslední dny života desítek tisíc zvířat, která se v transportech vozí do asijských nebo i afrických zemí. Uvedl, že často směřují na Blízký východ, kde je čeká porážka bez omráčení, zvířata se podřezávají a nechávají vykrvácet. Akce je součást kampaně hnutí za změny zákonů týkající se životních podmínek zvířat a aktivisté vyzývají veřejnost, aby jejich snahu podpořila. Mimo jiné požadují také přísnější regulaci pyrotechniky nebo to, aby se ochrana zvířat dostala do ústavy.

"Česká republika je jeden z největších vývozců krav, býků, telat z EU do Turecka a dalších zemí. Turecko často bývá tranzitní zemí. Vyváží se i statisíce živých kuřat, stovky až tisíce koz, ovcí, prasat a jestli je nějaké zvíře typické pro ČR, tak je to skot," řekl Buršík.

Poznamenal, že na Blízkém východě je z kulturních důvodů poptávka právě po čerstvém mase z dovezeného skotu. Upozornil na to, že zvířata cestují tři až čtyři dny na vzdálenost několika tisíc kilometrů, přestože je možnost exportu chlazeného nebo mraženého masa.

Podle Buršíka lidé v Česku už dokázali přimět politiky, aby se přijaly systémové změny, jako byl například zákaz klecových chov slepic a kožešinových farem nebo zpřísnění legislativy týkající se týrání zvířat.