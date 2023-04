Aktivisté v Brně vypustili pneumatiky desítkám velkých aut a SUV

Brno - Aktivisté ze skupiny Tyre Extinguishers v Brně vypustili pneumatiky pěti desítkám velkých aut a SUV, podle nich do měst nepatří. Uvedli to v prohlášení. Zabývá se tím městská policie, a to zatím pro přestupek, informoval mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Podle aktivistů šlo o 46 vozů, Ghanem uvedl, že aktuálně ví přibližně o 20 vozidlech s vypuštěnými pneumatikami.

"Jednotlivá auta nám hlásili sami provozovatelé nebo řidiči, většinu však našli strážníci při kontrole ulic. Nacházeli je prakticky jen na Brně-severu, a to konkrétně v Černých Polích. K rozpoznání pomohl leták umístěný na vozidlech," uvedl mluvčí.

Na letáku stojí, aby si to majitelé vozů nebrali osobně, že nejde o jejich chybu, ale o chybu jejich vozu. Podle aktivistů jízda takto velkým vozem v městském prostředí má obrovské dopady na všechny ostatní. SUV podle nich mimo jiné znečišťují vzduch více než jiná auta, při nehodě podle nich také zabijí více lidí než obyčejný vůz. "Psychologické studie dokazují, že řidiči SUV na silnicích častěji riskují. SUV ohrožují cyklisty i děti. Zkrátka tato vozidla nepatří do města. Jsou zbytečná," uvedli aktivisté v prohlášení.

Podle Ghanema strážníci po konzultaci s policií sice momentálně k případu přistupují jako k přestupku, nemusí to však nutně být konečný stav. "Není možné vyloučit, že se v příštích hodinách prokáže škoda, která by napovídala trestnému činu, nebo jiná závažná okolnost. Pokud se tak nestane, postoupíme podezření z přestupku správnímu orgánu," uvedl Ghanem.