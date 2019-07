Aktivisté protestovali proti chvaletické elektrárně v Pardubicích

Několik desítek ekologických aktivistů přijelo 6. července 2019 vyjádřit nespokojenost s provozem chvaletické elektrárny také před krajský úřad v Pardubicích. Další od pátku symbolicky blokují vjezd do elektrárny. Elektrárna nedávno dostala od úřadu výjimku na limity oxidu dusíku a rtuti, které požaduje Evropská unie od léta 2021. Aktivisté chtějí, aby elektrárna ukončila svůj provoz a aby Český republika využívala jiné než fosilní zdroje. Provozovatelem elektrárny je společnost společnost Sev.en EC Pavla Tykače.

"Stát při řešení klimatické krize selhává. Místo toho, aby chránil lidi, chrání zisky uhlobaronů," řekl ČTK Jan Polášek z iniciativy Občané za konec doby uhelné.

Elektrárna nedávno dostala výjimku na limity oxidu dusíku a rtuti, které požaduje Evropská unie od léta 2021. Aktivisté chtějí, aby elektrárna ukončila svůj provoz a aby Český republika využívala jiné než fosilní zdroje.

Jeden z účastníků se přikryl stříbrnou termofólií, představoval kapku rtuti, která ničí lidské zdraví. Aktivisté se prošli kolem budovy krajského úřadu, bubnovali a skandovali různá hesla. Transparent s nápisem "Uřad proti lidem. Rtuť dětem - zisk Tykačovi", upevnili na stožáry veřejného osvětlení.

Do oken krajského úřadu nalepili transparent "Uhlí patří pod zem". Záhy přijela tři vozidla policie a nápis aktivisté proto sundali. Po krátké debatě s policisty demonstrace skončila.

Akce je součástí Klimakempu, který se koná od neděle 30. června do neděle 7. července. Pořádá mimo jiné diskuze na téma klimatických změn i o možnostech, jak to změnit. V pátek aktivisté uspořádali demonstraci z Řečan nad Labem do Chvaletic. Část z nich zablokovala vjezd a zůstala přes noc. Dle vyjádření organizátorů tam demonstranti přespí i do neděle.