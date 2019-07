Ve Chvaleticích pokračuje symbolická blokáda vjezdu do elektrárny

Chvaletice (Pardubicko) - Desítky ekologických aktivistů pokračují i dnes v symbolické blokádě vjezdu do chvaletické elektrárny na Pardubicku. Jsou proti prodloužení jejího provozu. Demonstraci zahájili v pátek pochodem z Řečan nad Labem, odpoledne obsadili dva vjezdy do elektrárny. Na místě budou nejspíš do nedělního rána nebo dopoledne, potom protest patrně skončí. ČTK to dnes řekl Radek Kubala z hnutí Limity jsme my. Protest nijak nenarušil chod elektrárny, pracovníci mohou přicházet a odcházet. Na místě je od pátku i policie, zatím nemusela zasahovat.

Část aktivistů se dnes vydala i před krajský úřad v Pardubicích, kde protestovala proti rozhodnutí o výjimce pro elektrárnu.

"Emise skleníkových plynů loni rostly rekordním tempem, Česká republika nebyla schopná a ochotná snížit svoje emise z energetiky za posledních 20 let v podstatě nijak. Náš protest považujeme za adekvátní způsob, jak bránit naše právo na příznivé životní prostředí," řekl ČTK Josef Patočka z hnutí Limity jsme my. Před elektrárnou je kolem 150 lidí.

Mluvčí firmy Gabriela Sáričková v pátek řekla, že elektrárna prochází modernizací za několik miliard korun, nedávno odvrátila v části středních Čech black out, takže nerozumí tomu, proč aktivisté protestují.

Aktivisté rozdávali zaměstnancům, kteří chodí na směnu, nebo jdou z práce, letáky s nadpisem "Nejsme vaši nepřátelé". V několika odstavcích jim vysvětlují důvody, proč by svět měl přejít na bezuhlíkovou ekonomiku, i předkládají možnosti, které by nepřipravily o živobytí lidi, kteří v uhelných elektrárnách pracují. "Obnovitelné zdroje a čistá energie nabízí mnohem větší potenciál zaměstnanosti než fosilní průmysl," uvedli v letáku.

Debatu s vedením firmy považují aktivisté za zbytečnou, jejich zájmy jsou neslučitelné. Chtějí ale mluvit se zaměstnanci. "S vedením firmy nemá smysl komunikovat, protože oni o dialog nestojí, jejich obchodní model stojí na ničení zdraví lidí," řekl Patočka.

Demonstraci sleduje od jejího začátku policie, hlídá také areál elektrárny. Zasahovat proti demonstrantům nemusela, uvedla mluvčí policie Markéta Janovská. Policisté demonstranty upozornili, že pokud pojedou do areálu auta integrovaného záchranného systému i jakákoliv jiná, musí jim uvolnit cestu. "Jsme připraveni místo vyklidit, kdyby potřebovala projet záchranka nebo hasiči, to je samozřejmost. Běžný provoz aut tam teď o víkendu není," řekl Patočka.

Blokáda a demonstrace je součástí Klimakempu, který začal v neděli 30. června a potrvá do neděle 7. července. Akce je zaměřena na diskuse o změně klimatu, současné energetice a možnostech jejího alternativního vývoje. Organizátoři uvedli, že na ni přijelo kolem 600 lidí z Česka i dalších evropských zemí. Akci pořádá hnutí Limity jsme my. Přes den aktivisté pořádali různé aktivitity, cvičili jógu, poslouchali přednášky nebo hráli karetní hry.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Od roku 2013 ji vlastní Severní energetická (Sev.en). Elektrárna nedávno dostala od kraje výjimku na limity oxidů rtuti a oxidů dusíku, které začnou platit od srpna 2021. Rozhodnutí není pravomocné. Hnutí Greenpeace se odvolá k ministerstvu životního prostředí. "Naše aktivity proti elektrárně budou pokračovat dál, hnutí dál roste," řekl Radek Kubala z hnutí Limity jsme my.