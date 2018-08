Praha - Několik desítek aktivistů ve škraboškách a kostýmech slepic ze spolku Obraz - Obránci zvířat se dnes snažilo při jízdě v naplněných tramvajích přiblížit Pražanům život slepic v klecových chovech. Svou jízdu ukončili u sídla prodejní skupiny COOP, která se podle nich zatím nezavázala k omezení odběru vajec z klecových chovů a které proto předali výzvu k ukončení prodeje těchto vajec. Vedení firmy pak aktivistům přes svého mluvčího Lukáše Němčíka slíbilo do tří týdnů schůzku. Podle Němčíka byla ale některá z družstev COOP první v republice, která na prodej vajec pouze z bezklecových chovů přešla. Producentům vajec se aktivita nelíbí, berou ji za nátlakovou akci.

Aktivisté cestou tramvajemi kvokali a rozdávali letáky informující o nevýhodách života nosnic v klecích. Samotní cestující v tramvajích se k akci stavěli rozporuplně, někteří si letáčky pročítali, jiní si před kvokáním zacpávali uši. "Slepice mají větší rozum než vy," slyšel zpravodaj ČTK například říkat jednu z cestujících.

Spolek Obraz již dříve zveřejnil prostřednictvím České televize záběry ze čtyř českých klecových chovů, ve kterých byly slepice odrané z peří, namačkané v malých klecích a byly tam i kusy, které podmínky chovu nepřežily. Většina obchodních řetězců poté ohlásila, že většinou nejpozději do roku 2025 přestanou prodávat vejce z klecových chovů.

COOP podle Němčíka s Obrazem komunikuje, ale různí členové spolku mu několikrát nekoordinovaně napsali ty samé dotazy. "Říkali jsme, že jsme první řetězec, který bezklecový chov zavedl," řekl ČTK Němčík. Podle něj se však oficiálně COOP nemůže k závazku přihlásit, protože záleží na jednotlivých ze čtyřicítky spojených družstvech. "Některá se k tomu přihlásila, některá ne, je to na nich. Nejsem schopen to centrálně říci," dodal. Domnívá se ale, že většina na prodej z bezklecových chovů přejde během několika let.

"Je pravda, že družstvo Ústí nad Orlicí prodává vajíčka z bezklecových chovů. Bohužel s námi (COOP) komunikovat nechce," řekl ČTK mluvčí Obrazu Pavel Buršík. Podle něj jsou v zahraničí družstevníci progresivnější. "Přijde mi velmi nešťastné, když nadnárodní společnosti závazky přijaly a je jasné, že vajíčka z klecových chovů prodávat nebudou, že právě svaz českých družstev se k tomu není ochoten nějak postavit a není schopen se o tom bavit," dodal Buršík.

Úřední veterináři od začátku prázdnin klecové chovy mimořádně kontrolují. Dosud provedli 34 kontrol a evidují tři závady. "Mezi nejčastější prohřešky patří přeplňování předních klecí v hale. Celkový počet kontrolovaných subjektů je zhruba 50," dodal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Producenti vajec vnímají happening jako nátlakovou akci, přesto budou muset podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé trhu ustoupit. "Plno farem se (na bezklecové chovy) předělává, ale jde to velice těžko, některé menší asi zavřou," řekla ČTK Dlouhá. Podle ní navíc hrozí, že se chovy předělají, i tak nebudou aktivisté a řetězce spokojeni, že jsou i tam opelichané slepice. Chtěla by proto od řetězců závazek, že pokud producenti na bezklecové chovy přejdou, budou nakupovat českou produkci.

Karel Hanzelka, mluvčí Agrofertu, který také vejce produkuje, rovněž akci kritizoval. "V ČR se ročně zkonzumují skoro tři miliardy vajec a většina z nich pochází z českých chovů. Když zlikvidujeme místní chovatele, jak si Obraz evidentně přeje, komu to asi poslouží? Jednoznačně importu. Problém je, že u něj nikdo nezkontroluje, odkud vejce pochází. Zatímco chovatelé v ČR jsou pod neustálým dohledem české veterinární správy," sdělil ČTK Hanzelka.