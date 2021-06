Aktivisté obsadili rypadla u Bíliny a Chomutovsku, doly zastavily práci

Teplice - Aktivisté dnes brzy ráno obsadili dvě skrývková rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Nástup Tušimice na Chomutovsku. V Bílině jich proti těžbě uhlí protestuje šest, v Tušimicích čtyři. Žádají rychlý a spravedlivý konec těžby uhlí. Podle jejich vyjádření, které má ČTK k dispozici, uniká každým dnem těžby příležitost zajistit lidem v uhelných regionech důstojnou budoucnost. Severočeské doly, jimž velkostroje patří, musely na obsazených strojích zastavit práce. ČTK to řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. Policie bezvýsledně vyzvala účastníky protestu, aby stroje opustili, řekla ČTK mluvčí policie Šárka Poláčková.

"Fouká, ale neprší. Ještě vyhodnotíme, jak dlouho tu zůstaneme," řekl ČTK krátce před 14:00 jeden z účastníků protestu na rypadle. "Vláda problematiku uhlí v podstatě neřeší," zdůraznil aktivista ze skupiny Kolektiv Pod zem!, která za protestem stojí. Velkostroje obsadili, jak řekl, protože nechtějí nečinně přihlížet, jak se dál těží a spaluje uhlí.

V okolí rypadla v dolech Nástup Tušimice byl dopoledne podle zjištění ČTK na místě klid. Pod velkostrojem s transparentem se pohybovala bezpečnostní služba dolů. Policie monitoruje případné protiprávní jednání. "Vyzvali jsme k opuštění strojů aktivisty a na výzvy nereagovali, to je zadokumentováno. Neuposlechnutí výzvy je jedním z těch protiprávních jednání," uvedla Poláčková.

Aktivisté zdůrazňují, že uhlí je největší zdroj emisí a skleníkových plynů, což přispívá ke globálnímu oteplování. Prý jim nezbývá než obsadit rypadla, vyzvat k občanské neposlušnosti a dalším druhům boje za klimatickou spravedlnost. Razantně odmítají plány vlády. Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí do roku 2038, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale už dříve řekl, že zásadní odklon od využívání uhlí k výrobě elektřiny a tepla očekává už do roku 2030.

Český báňský úřad o situaci ví a čeká na podnět policie. "Jakmile získáme podnět od policie, budou splněny podmínky identifikace osob, zahájíme přestupkové řízení," řekl ČTK mluvčí úřadu Bohuslav Machek. Za vniknutí do dobývacího prostoru neoprávněně hrozí pokuta až 15.000 korun

Ekologičtí aktivisté protestovali proti těžbě uhlí naposledy loni v září na dvou místech v Ústeckém kraji. Vnikli do lomu Vršany a demonstrovali před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z tohoto lomu. Demonstraci svolalo 13 ekologických organizací, které měly na vládu čtyři požadavky. Kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady to byla spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v Evropské unii do roku 2030. Policie aktivisty, kteří vnikli do lomu Vršany, zadrželi, aby ověřili jejich totožnost.