Aktéři atentátu na Hitlera jsou podle Merkelové vzorem

Berlín - K rozhodnému odporu proti pravicovému extremismu vyzvala německá kancléřka Angela Merkelová v souvislosti s blížícím se 75. výročím nezdařeného atentátu na Adolfa Hitlera. 20. červenec je vzpomínkou na všechny ty, kdo se postavili proti nadvládě nacionálního socialismu, řekla Merkelová v dnes zveřejněném videoposelství. "I my dnes jsme povinni postavit se proti všem tendencím, které chtějí zničit demokracii," prohlásila kancléřka.

Plukovník Claus Schenk von Stauffenberg se 20. července 1944 pokusil zabít Hitlera pomocí nastraženého kufříku s bombou. Pokus německých důstojníků o puč se ale nezdařil, Hitler přežil jen s lehkým zraněním. Hrabě von Stauffenberg a jeho spoluspiklenci byli popraveni, celkem jich padlo za oběť nacistické justici asi 200.

Merkelová označila aktéry Operace Valkýra z 20. července za vzor. "Ukázali totiž, že se řídí svým svědomím, a tím ovlivnili část dějin Německa, která by jinak byla poznamenána temnotou nacionálního socialismu. Za to jim patří dík. Náš základní zákon by totiž bez takových činů možná nemohl vzniknout. Dnes můžeme stavět na odvaze těchto mužů a být šťastní, že tato část našich dějin existuje."

Merkelová poukázala na to, že počet pravicových extremistů v Německu roste. Vražda vysoce postaveného politika vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho z Kasselu podle kancléřky ukazuje, jak je důležité podporovat ty, kdo na sebe vezmou politickou odpovědnost. "V tom je zapotřebí jasného signálu ode všech!" Každý by se měl "zasazovat v naší společnosti o to, aby demokracie byla silná, aby občanská společnost byla silná a pravicoví extremisté neměli žádnou šanci," zdůraznila Merkelová.