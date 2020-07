Akreditační úřad má rozhodnout o všeobecném lékařství v Ostravě

Praha - Lékařská fakulta Ostravské univerzity se dnes zřejmě dozví, zda bude moci přijímat nové studenty do programu všeobecného lékařství, nebo nikoli. Národní akreditační úřad by měl dnes na mimořádném zasedání své rady rozhodnout o ohrožené akreditaci pro tento studijní program. Hodnotící komise úřadu už dříve vydala k žádosti o získání akreditace zamítavé stanovisko. Na základě nového vyjádření z vysoké školy ale úřad v červnu rozhodl, že situaci na ostravské fakultě posoudí znovu.

Podle rektora univerzity Jana Laty je stále reálná šance na přijetí studentů do prvního ročníku. Bez akreditace by fakulta mohla pokračovat ve výuce ve vyšších ročnících, ale nemohla by přijímat nové studenty. Podle představitelů kraje je lékařská fakulta v Ostravě nezbytná a potřebná. Zástupci školy odmítli informace médií o možném přesunu programu pod Univerzitu Palackého.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má dlouhodobé problémy. Kritiku si vysloužila za pochybení při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval akreditační úřad. I žádost o akreditaci pro všeobecné lékařství od počátku provází problémy. Kladné stanovisko ministerstva zdravotnictví k akreditačnímu spisu získala fakulta až napodruhé. Stejně jako hodnotící komise akreditačního úřadu vytýkalo ministerstvo fakultě nedostatečné personální obsazení. Fakulta zdůrazňovala, že se situaci snaží řešit ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety, během kterých ukončilo studium 3323 absolventů, včetně 282 lékařů. Do vzniku a rozvoje fakulty se za posledních deset let investovalo asi 642 milionů Kč.