Akcionáři O2 rozhodli o odkupu všech akcií majoritním akcionářem PPF

Praha - Skupina PPF Telco vykoupí zbývající podíly minoritních akcionářů O2. Rozhodli o tom akcionáři O2 na valné hromadě, která se uskutečnila od začátku ledna do středy formou per rollam. Pro odkup bylo 91,9 procenta hlasů. PPF chce poté akcie O2 stáhnout z pražské burzy. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na stránkách O2.

PPF Telco je již nyní majoritním akcionářem O2 s podílem přes 90 procent. Cenu odkupu dříve stanovila na 270 Kč za akcii. Návrh v prosinci odsouhlasila Česká národní banka. Odkup se uskuteční prostřednictvím PPF banky a měl by být dokončen zhruba do poloviny letošního roku. Den zápisu a podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Na burze se v posledních dnech cena akcií O2 pohybuje mezi 268 a 269 Kč.

Akcie společnosti, tehdy ještě pod názvem SPT Telecom, jsou kótované na pražské burze od roku 1995. Operátor postupně změnil názvy na Český Telecom a O2 Czech Republic. Od O2 se v roce 2015 oddělil vlastník infrastruktury CETIN, který vydal vlastní akcie. Ty získali akcionáři O2. PPF jako majoritní akcionář později akcie CETIN vykoupila za 172 Kč za cenný papír.

Skupina PPF plánuje po nabytí 100 procent akcií O2 společnost plně začlenit do své telekomunikační divize PPF Telecom Group a stáhnout z burzy. Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři působící pod značkou Telenor respektive Yettel v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a také infrastrukturní společnosti CETIN Group, které působí ve stejných zemích i v ČR.

Analytici už dříve uvedli, že stažení akcií O2 z pražské burzy dále zhorší atraktivitu českého akciového trhu. "PPF takto připraví domácí kapitálový trh o sedmou nejvíce obchodovanou emisi akcií, která měla stabilní dividendový výnos. Tento krok nadále zhorší atraktivitu a likviditu místního trhu, zhorší postavení případných IPO (veřejných úpisů akcií) zde," řekl loni ČTK Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com.

"V delším období může vést stažení akcií O2 z pražské burzy k ochabnutí zájmu o tuzemský burzovní parket ze strany větších zahraničních fondů," řekl analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Důvodem je podle něj nedostatečný počet velkých stabilních firem, které se v Praze obchodují.

O2 nabízí telekomunikační a internetové služby v pevné a mobilních sítích 5,97 milionu mobilních klientů a 855.000 uživatelů internetu. Operátor předloni zvýšil konsolidovaný čistý zisk o 7,1 procenta na 5,85 miliardy korun. Výnosy stouply o 2,6 procenta na 39,8 miliardy korun.

Skupina PPF je aktivní v 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80.000 lidí.