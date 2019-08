Akcie v USA prudce klesly, Dow Jones nejvíce od začátku roku

Dow Jonesův index na světelné tabuli na burze v New Yorku. Ilustrační foto.

New York - Americké akcie dnes výrazně oslabily, klíčový Dow Jonesův index má za sebou nejhlubší procentní propad od začátku roku. Na vině je vývoj na trhu dluhopisů, který naznačuje, že americká ekonomika směřuje k recesi.

Dow Jonesův index odepsal 3,05 procenta na 25.479,42 bodu. Podobně širší index S&P 500 vykázal propad o 2,93 procenta a uzavřel na hodnotě 2840,60 bodu, zatímco index Nasdaq Composite klesl o 3,02 procenta na 7773,94 bodu.

Výnos dluhopisů americké vlády se splatností deset let se dnes výrazněji dostal pod výnos dluhopisu dvouletého, což se stalo poprvé od roku 2007. I tehdy se dostavila hospodářská recese, která zasáhla nejprve Spojené státy a pak i globální ekonomiku.

Kromě převrácené výnosové křivky, která je obecně považována za indikátor blížící se recese, obchodování dnes poznamenaly další nepříznivé faktory. Německo ohlásilo pokles ekonomiky ve druhém čtvrtletí a růst průmyslové výroby v Číně byl v červenci nejpomalejší za 17 let. K tomu je nutné přičíst déletrvající faktory jako obchodní válka USA a Číny a odchod Británie z Evropské unie a další geopolitické faktory.

"Každá centrální banka na světě se snaží ekonomiku podporovat a každý politik na světě se snaží ekonomiku zničit," řekl Oliver Pursche ze společnosti Bruderman Asset Management. "Co se děje v Hongkongu, co se děje s brexitem a obchodní válkou, to všechno přináší chaos," dodal.

Dolar na devizových trzích v reakci na vývoj výnosů klíčových dluhopisů americké vlády citelně oslabil k japonskému jenu, který je považován za takzvaný bezpečný přístav v dobách nejistoty. Krátce před 22:00 SELČ dolar k jenu ztrácel 0,7 procenta na 105,97 JPY. Euro k dolaru odepisovalo přes 0,3 procenta na 1,1136 USD.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ale vykazoval mírný nárůst. Přidával 0,2 procenta na 98 bodů.