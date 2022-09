Akcie v USA před zasedáním Fedu posílily, dolar klesl

New York - Akcie ve Spojených státech uzavřely dnešní rozkolísanou seanci růstem. Investoři upravovali své pozice před zasedáním měnového výboru centrální banky USA, které začíná v úterý. Všeobecně se čeká další výrazné zvýšení úroků.

Index Dow Jones vzrostl o 197,26 bodu, tedy 0,64 procenta, na 31.019,68 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stoupl o 26,56 bodu, neboli 0,69 procenta, na 3899,89 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 86,62 bodu, neboli 0,76 procenta, na 11.535,02 bodu.

Náladu na trhu nyní více než očekávané hospodářské výsledky podniků a válka na Ukrajině ovlivňují kroky centrální banky. Obchodníci se snaží upravit své pozice, aby odpovídaly prostředí zvyšování úrokových sazeb. Investoři nyní očekávají, že Fed ve středu, na závěr svého dvoudenního zasedání, zvýší základní úrok opět o 0,75 procentního bodu. Někteří z nich se domnívají, že by úroky mohly vzrůst až o jeden procentní bod. Údaje o srpnové inflaci také zvýšily sázky na to, že úroky porostou i nadále, konečná úroveň by mohla být až 4,46 procenta.

Pozornost investorů se bude soustředit také na nové ekonomické prognózy. Ty mají být zveřejněné ve středu po zasedání měnového výboru. Banka Goldman Sachs minulý týden zhoršila prognózu vývoje americké ekonomiky, protože předpokládá agresivnější zvyšování úrokových sazeb a domnívá se, že to zvýší míru nezaměstnanosti více, než doposud čekala.

Klesly čtyři z celkem 11 dílčích sektorů indexu S&P 500 v čele se zdravotnickým sektorem. Výrazné ztráty zaznamenaly výrobci vakcín, když americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro CBS prohlásil, že pandemie je u konce. Rostly průmyslové společnosti a banky, a také akcie technologických firem Apple a Tesla, napsala agentura Reuters.

Americký dolar dnes v očekávání dalšího výrazného zvýšení úrokových sazeb posiloval, nakonec však své zisky smazal o skončil se ztrátou. Kurzy se pohybovaly jen v úzkém rozpětí a objem obchodů byl mírný, protože trhy v Londýně a Tokiu zůstaly zavřené.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,2 procenta na 109,59 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,1 procenta na 1,0027 USD. Dolar k jenu vzrostl o 0,2 procenta na 143,16 JPY. Euro vůči jenu stouplo o 0,3 procenta na 143,56 JPY.