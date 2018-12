Nápis Wall Street na sídle americké akciové burzy v New Yorku.

Nápis Wall Street na sídle americké akciové burzy v New Yorku. ČTK/AP/Mark Lennihan

New York - Americké akciové trhy dnes prudce oslabily, a navázaly tak na výprodej z konce minulého týdne. Ztráty všech tří hlavních indexů přesáhly dvě procenta, částečně v reakci na komentář šéfa investiční společnosti DoubleLine Capital Jeffreyho Gundlacha, že trh je v první fázi mnohem výraznějšího poklesu, který bude následovat.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 2,11 procenta a obchodování uzavřel na 23.592,98 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 2,08 procenta na 2545,94 bodu a je nejníže od loňského října. Index technologického trhu Nasdaq Composite odepsal 2,27 procenta na 6753,73 bodu.

Gundlach je na Wall Street považován za velmi vlivného investora. V rozhovoru s televizí CNBC také například řekl, že americká centrální banka (Fed) by tento týden neměla zvyšovat úrokové sazby. Trh přitom očekává, že Fed je zvýší. Problém podle Gundlacha není ani tak v tom, že by Fed neměl úroky zvyšovat. Problém tkví v tom, že je neměl nechávat tak dlouho nízké, řekl Gundlach.

Analytik Oliver Pursche ze společnosti Bruderman Asset Management poznamenal, že trh je nyní emocionálně vyčerpaný a náchylný k výprodejům. "Je to skutečně o náladě a Gundlachův komentář trhu nepomohl," řekl Pursche.

Akciový trh už negativně ovlivnila zpráva o vývoji na trhu bydlení, kde je index nálady na nejnižší úrovni za tři a půl roku. Oslabení spotřebitelské důvěry pak potvrdilo i varování britské maloobchodní společnosti ASOS. Oborový index maloobchodu S&P 500 ztratil 3,2 procenta a například akcie Amazonu odepsaly 4,5 procenta. Amazon se tak stal hlavním důvodem oslabení indexu Nasdaq.

Pokud by ale Fed na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ve středu signalizoval pomalejší tempo zvyšování úrokových sazeb, mohlo by to náladu na trhu podle obchodníků pozvednout.

Na devizovém trhu oslaboval dolar, rovněž kvůli nadcházejícímu zasedání Fedu. Zatímco zvýšení úrokových sazeb se všeobecně očekává, obchodníci se zaměří na to, co Fed uvede k výhledu ekonomiky a měnové politiky na příští rok.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22:00 SEČ ztrácel 0,3 procenta na 97,13 bodu. Euro k dolaru mělo k dobru 0,4 procenta na 1,1347 USD, britská libra k dolaru pak zpevňovala o 0,3 procenta na 1,2618 USD. Dolar k japonskému jenu ztrácel skoro 0,6 procenta na 112,75 USD.