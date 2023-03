Akcie v Evropě zpevňují, Credit Suisse díky záchraně o více než 30 procent

Reuters: Credit Suisse díky pomoci od centrální banky jen získává čas

Příslib finanční pomoci od centrální banky poskytl druhé největší švýcarské bance Credit Suisse šanci dostat se z téměř totálního kolapsu důvěry, který otřásl světovými trhy. Tento krok, který se rovná bianko šeku od přední světové centrální banky, připomíná slib bývalého prezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho v době finanční krize před více než deseti lety, že udělá vše pro záchranu eura. V následujících letech pak ECB vytiskla miliardy eur. Ve své analýze to napsala agentura Reuters.

Švýcarská centrální banka (SNB) a švýcarský finanční regulátor FINMA ve středu večer vydaly společné prohlášení, ve kterém se snažily ukončit měsíce spekulací o budoucnosti banky. Ty vyvrcholily ve středu poklesem ceny akcií až o 30 procent. "Pokud to bude nutné, SNB poskytne Credit Suisse likviditu," píše se v prohlášení.

Credit Suisse pak dnes v časných ranních hodinách uvedla, že podniká rozhodné kroky k posílení likvidity a že využije opci na půjčku až 50 miliard švýcarských franků (1,2 bilionu Kč) od centrální banky. Tento krok má zastavit krizi důvěry, která je důsledkem letitých skandálů a ztrát Credit Suisse. A je to jen krok od plnohodnotné bankovní pomoci poskytované v době finanční krize před více než deseti lety. Centrální banka, která má pravomoc rozhodovat o tištění dalších peněz, by se ale také mohla ocitnout v těžké situaci, pokud by se důvěra v banku znovu zhoršila. A Credit Suisse musí pokračovat v radikální restrukturalizaci, kterou zahájila v říjnu a jejímž cílem je návrat k ziskovému hospodaření.

Státní záchrana Credit Suisse následovala po jednom z nejhorší dnů v nedávné historii banky. Ta znervóznila politiky a bankéře v Evropě a přilákala i pozornost amerického senátora Bernieho Sanderse.

"Švýcarsku mohu jen doporučit, aby rychle zorganizovalo záchranný balík k obnovení důvěry," řekl ještě před oznámením pomoci jeden z evropských vládních činitelů. "Cílem musí být zabránit chaosu."

Riziko nákazy bylo tak velké, že nejméně tři velké banky v Evropě a Británii si pospíšily, aby své napojení na Credit Suisse omezily, řekli agentuře Reuters tři vysoce postavení bankéři. Další z vedoucích pracovníků dodal, že Credit Suisse je už delší dobu na jejich seznamu sledovaných rizikových institucí.

Dlouhodobé problémy Credit Suisse vyvrcholily loni vlnou spekulací na sociálních sítích, že by Credit Suisse mohla i zkrachovat. Od té doby se banka snaží obnovit důvěru klientů, kteří jen ve čtvrtém čtvrtletí vybrali z banky 110 miliard franků (2,7 bilionu Kč).

Cílem kroku, který učinila centrální banka, bylo všechny pohybnosti zažehnat. Credit Suisse se tímto krokem stala první systémově významnou globální bankou, která od světové finanční krize v letech 2007 a 2008 obdržela záchranný balík vytvořený "na míru". Akcie banky tak dnes prudce zpevnily a smazaly vysoké středeční ztráty.

Finanční pomoc sice zajišťuje budoucnost banky, ale příliš neřeší strategický chaos ve skupině ani její neschopnost přesvědčit investory a klienty, že se jí podaří se vzchopit. Banka se snaží zlepšit ziskovost tím, že se odkloní od investičního bankovnictví a obchodování s cennými papíry a místo toho se zaměří na správu peněz bohatých klientů. Plán spočívá v tom, že bude Credit Suisse schopna najít finanční společníky pro divizi investičního bankovnictví, kterou chce vyčlenit, a posílit divizi správy majetku. Ani jedno však není samozřejmostí.

Výnosy banky z obchodování s akciemi a dluhopisy v posledních třech měsících loňského roku meziročně klesly o 88 procent. Z části proto, že klienti přesunuli své obchody jinam. A několik hodin po záchraně se někteří vyjadřovali skepticky.

"Švýcarské úřady ji pravděpodobně budou chtít udržet při životě kvůli národní symbolice," uvedl předseda správní rady finanční společnosti Great Hill Capital Thomas Hayes. "Budou ji podporovat, chodit kolem ní, jako by byla živá, ale bude to v podstatě zombie banka pod kontrolou státu."

Jeden z britských obchodníků řekl, že ačkoliv aktuální záchrana může zastavit prudký pokles ceny akcií, banka bude muset zvážit prodej některých svých aktivit, například své švýcarské divize. Jiní analytici už ve středu poznamenali, že banku zřejmě bude nutné rozdělit.

Americká investiční banka JPMorgan ve zprávě klientům uvedla, že nejpravděpodobnějším scénářem je převzetí švýcarským konkurentem UBS. Oznámená podpora švýcarskou centrální bankou není dostatečná a situaci dominuje pokračující problém se získáním důvěry trhu, zatímco její pověst je ohrožena.