Akcie v EU opět posílily, podpořily je kroky centrálních bank

Londýn/Frankfurt - Akcie na západoevropských trzích druhý den za sebou posílily. Notnou měrou k tomu přispěl optimismus ohledně postupu velkých centrálních bank, které snižují základní úrokové sazby a zavádějí nouzová opatření, aby zmírnily dopady krize kolem šíření koronaviru na ekonomiky jednotlivých zemí.

Panevropský akciový index STOXX 600 se dnes zvýšil o 1,82 procenta na 293,04 bodu po čtvrtečním nárůstu o téměř tři procenta. Za celý týden se však snížil o zhruba dvě procenta, takže zaznamenal již pátý týdenní pokles za sebou.

Výrazný nárůst dnes vykázaly akcie firem z cestovního ruchu, na které v uplynulých dnech současná krize kolem koronaviru dolehla obzvlášť tvrdě. Jejich oborový index dnes stoupl o téměř deset procent poté, co v týdnu klesl až na nejnižší úroveň za 19 let. Index energetických společností, který v uplynulých dnech sestoupil nejníže za 24 let, si dnes připsal zhruba šest procent.

Index DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem vzrostl o 3,7 procenta na 8928,95 bodu a index pařížské burzy CAC 40 se zvýšil dokonce o zhruba pět procent na 4048,8 bodu. Slabší růst vykázala burza v Miláně, jejíž index FTSE/MIB stoupl o 1,7 procenta na 15.731,85 bodu. Itálie je nyní epicentrem nákazy, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

Ve čtvrtek snížila svou základní úrokovou sazbu britská centrální banka, která ji srazila na minimum 0,1 procenta. Ke snížení úroků přistoupila navíc hned po týdnu. Prohloubila i nákupy dluhopisů, aby podpořila firmy a domácnosti. Obchodníci se domnívají, že s další pomocí na podporu ekonomiky přijdou i vlády, aby zmírnily dopady hospodářské recese, kam teď svět podle většiny analytiků směřuje.